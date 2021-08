F1: Węgierskie szaleństwo przed wakacjami

Na mokrym torze Verstappen i Perez świetnie wystartowali, dojeżdżając do pierwszego zakrętu na miejscach numer dwa i trzy, tuż za liderującym Lewisem Hamiltonem. Ogromnego bałaganu narobił jednak, drugi na polach startowych, Valtteri Bottas . Fin przesadził z hamowaniem do jedynki i uderzył w tył Lando Norrisa. W konsekwencji Brytyjczyk uderzył w Verstappena, a Bottas w Pereza.

Za ich plecami doszło do ogromnego zamieszania i kolizji kolejnych kierowców. Ostatecznie z wyścigu odpadł nie tylko Bottas z urwanym zawieszeniem, ale z dalszej rywalizacji musiał też wycofać się Sergio Perez . Chwilę wcześniej taki sam los spotkał też Chalresa Leclerca oraz Lance’a Strolla , który przesadził z hamowaniem do jedynki i w jedynce przejechał po trawie na wewnętrznej!

