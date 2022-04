Max Verstappen wygrywa sprint na Imoli, Checo Perez trzeci!

Drugą istotną zmianą jest to, kto zostaje zdobywcą pole position podczas weekendu ze sprintem. Dotychczas był to kierowca, który wygrywał sprint. Od teraz, zgodnie z logiką, miano zdobywcy pole position trafia do tego, kto wygra piątkowe kwalifikacje. Sobotni sprint nadal decyduje o ustawieniu na starcie do głównego, niedzielnego wyścigu.