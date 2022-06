GP Kanady F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Circuit Gilels Villeneuve

Historia torów F1 w Kanadzie

Grand Prix Kanady F1 po raz pierwszy rozegrano w 1967 r. na torze Mosport International Raceway. W kolejnym sezonie rywalizacja przeniosła się na Circuit Mont-Tremblant. Podobnie sprawy miały się w latach 1968 i 1969, z kolei od 1970 r. już tylko Mosport gościł te zawody. Od 1978 r. odbywają się one na Circuit Gilles Villeneuve znanym do 1981 r. jako Circuit Ile Notre Dame. Ogółem od 1967 do 2019 r. Formuła 1 odwiedzała Kanadę nieprzerwanie za wyjątkiem lat 1975, 1987 i 2009. Wywołana pandemią COVID-19 przerwa w 2020 r. przeciągnęła się na kolejny sezon. Władze F1, którym zależało na utrzymaniu Kanady w kalendarzu, postawiły tamtejszemu rządowi ultimatum. Jeśli w sezonie 2022 wyścig znów zostanie odwołany, na stałe straci on swoje miejsce. Podziałało. Od bieżącego roku możemy więc znów emocjonować się rywalizacją na wyspie Notre Dame na Rzece Świętego Wawrzyńca.

Jeśli już jesteśmy przy emocjach - Circuit Gilles Villeneuve kojarzy się kibicom z wieloma ciekawymi wyścigami, ale też z pierwszymi zwycięstwami w karierach zawodników. Ogółem byliśmy bowiem świadkami 6 takich sytuacji: GP Kanady 1978 to premierowe zwycięstwo dzisiejszego patrona tego obiektu, Gillesa Villeneuve'a. W 1989 r. po raz pierwszy triumfował tu Thierry Boutsen, z kolei w 1995 r. - Jean Alesi. Był to, jak się okazało, jedyny taki sukces w karierze uwielbianego przez cały ówczesny świat F1 Francuza. Na kolejną "premierę" przyszło nam poczekać do sezonu 2007, kiedy po raz pierwszy w karierze na najwyższy stopień podium wspiął się Lewis Hamilton. Rok później jego osiągnięcie powtórzył Robert Kubica, natomiast w 2014 r. po raz pierwszy najwyższy laur wywalczył Daniel Ricciardo. Co ciekawe, Kubica zadebiutował w Formule 1, zastępując Jacquesa Villeneuve’a i nie jest to zbieżność nazwisk. Był to bowiem syn Gillesa. Warto także podkreślić, że to właśnie w Kanadzie w 1973 r. po raz pierwszy w historii F1 na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa.

Czego można spodziewać się w Kanadzie?

Tor na wyspie Notre Dame jest na swój sposób osobliwy. Posiada stały budynek padoku, a jednocześnie składa się w dużej mierze z dróg publicznych otwartych na co dzień dla normalnego ruchu. Mało kto wykorzystuje jednak tę dostępność, ponieważ poza największymi wydarzeniami takimi jak wyścig Formuły 1 na wyspie raczej nie ma tłumów, a zatem i samochodów. Ma to jednak swoje wady, z których najpoważniejszą jest nawierzchnia pozostawiająca wiele do życzenia. Praktycznie co roku mniejsze i większe problemy z asfaltem są tutaj przedmiotem dyskusji.

Bardzo szybki obiekt składa się z prostych poprzecinanych ciasnymi zakrętami i szykanami. Obecny jest tu również legendarny nawrót nr 11, którego sprawne pokonanie może pozwolić uzyskać lepszy czas okrążenia, z kolei błąd to niemal pewna strata pozycji. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, najbardziej cierpią tu hamulce oraz silnik. Przez ponad 60% okrążenia kierowcy wciskają pedał gazu w podłogę, a kilka bardzo mocnych dohamowań pozwala z jednej strony naładować baterię, ale z drugiej obciąża układ hamulcowy. Aby ten element auta działał poprawnie, konieczne jest jego odpowiednie rozgrzanie, tymczasem na długich prostych ma on tendencję raczej do nadmiernego wychładzania się, toteż zawodnicy muszą uważać na temperaturę tego właśnie podzespołu. Na kanadyjskim torze wykorzystywane są z reguły miękkie opony, które zapewniają dobrą przyczepność oraz względnie łatwe dogrzewanie. Ponieważ auta są tu ustawiane na niski docisk aerodynamiczny (setup porównywalny z GP Belgii), ważna jest przyczepność mechaniczna oraz docisk, który daje podłoga.

Największe trudności może sprawić kierowcom odpowiednie zarządzanie paliwem, ponieważ w tym wyścigu silnik spala go dość dużo. Wynika to oczywiście z długiego czasu, jaki spędza na wysokich obrotach. Z drugiej jednak strony jeżeli dysponuje się dobrą jednostką napędową oraz dużym dociskiem z podłogi, można się tu pokusić o osiąganie bardzo wysokich prędkości. Trzeba jednak umiejętnie i w odpowiednim momencie hamować, aby nie rozbić się na kilku zdradliwych bandach, z których najsłynniejsza jest kończąca okrążenie Ściana Mistrzów. W przeszłości jazdę kończyli na niej m.in.: Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve, czy Sebastian Vettel, a także niemający jeszcze wówczas tytułu na koncie Jenson Button.

Najciekawsze wyścigi na Circuit Gilles VIlleneuve

W Kanadzie odbyło się wiele ciekawych zawodów, a niektóre z nich przeszły do historii. Do takich wyścigów z pewnością należy runda z 1981 r., w trakcie której Gilles Villeneuve dał niesamowity popis jazdy w deszczu, walcząc nie tylko z rywalami, ale również z uszkodzonym bolidem. Po jednej z kraks przednie skrzydło najpierw odchyliło się, zasłaniając mu widok do przodu, a później odpadło całkowicie. Mimo tych utrudnień Kanadyjczyk finiszował na 3 miejscu.

Zawody z 1995 r. także trzymały w napięciu, choć przebiegały znacznie spokojniej. Był to okres, kiedy Jean Alesi miał do dyspozycji szybkie, ale zawodne Ferrari, które psuło się niemal przy każdej możliwej okazji. Dla Francuza był to ten jeden jedyny wyczekany wyścig, podczas którego wszystko poszło zgodnie z planem. Nawet paliwo, którego zaczynało już brakować w baku, skończyło się dopiero kawałek za linią mety, dzięki czemu sympatyczny kierowca mógł cieszyć się ze swojego pierwszego zwycięstwa w karierze, a my mogliśmy podziwiać, jak nie posiadając się z radości, jedzie okrakiem na samochodzie Michaela Schumachera, który zgodził się podwieźć go do pit-lane.

Dla polskich kibiców z pewnością największym powodem do radości był wyścig w 2008 r., w którym po doskonałej jeździe kwalifikacyjnym tempem triumfował Robert Kubica. Jak dobrze pamiętacie tamto popołudnie? Spróbujcie swoich sił w quizie i przekonajcie się.

Przyszedł wreszcie czas na jeden z najlepszych wyścigów w całej historii Formuły 1. GP Kanady 2011 zdominowane przez Sebastiana Vettela, Jensona Buttona, samochód bezpieczeństwa i ulewny deszcz przeszło do legendy . Tak emocjonująca runda zasługuje na osobny tekst na swój temat, który również znajdziecie na naszej stronie (kliknijcie w link powyżej).

Jak Red Bull radził sobie w Kanadzie?

Kierowcy „Czerwonych Byków” dwukrotnie okazywali się najlepsi w rywalizacji na wyspie Notre Dame. W 2013 r. triumfował tu Sebastian Vettel, z kolei rok później jego sukces powtórzył Daniel Ricciardo. Dodatkowo w 2011 r. Niemiec zajął tu drugie miejsce. Red Bull zgromadził tu całkiem pokaźną kolekcję trzecich miejsc, uzyskując ten wynik w sumie pięciokrotnie za sprawą: Davida Coultharda (2008 r.), Marka Webbera (2011 r.), Sebastiana Vettela (2014 r.), Daniela Ricciardo (2017 r.) oraz Maxa Verstappena (2018 r.). Holender lub jego partner Sergio Perez powtórzy lub nawet poprawi to osiągnięcie? Przekonamy się w najbliższą niedzielę.

