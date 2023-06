Kibic Formuły 1 – pasja pełna wyrzeczeń

. Kibice wymachują flagami, odpalają kolorowe race (choć to akurat może być niebezpieczne i stwarzać zagrożenie), a co bardziej żywiołowi rozkręcają na trybunach imprezę niewiele ustępującą wyścigowi samemu w sobie. Nawiasem mówiąc, zabawa często przenosi się także w inne rejony obiektów, jak np. zlokalizowane wokół pola namiotowe i kempingi, gdzie trwa do późnych godzin nocnych. Zdarza się też, że następnego ranka śpiących imprezowiczów budzi przelatujący nad nimi śmigłowiec, bez którego nie rozpoczną się zajęcia na torze.

Brak kibiców szczególnie nieprzyjemnie dawał się odczuć w sezonach 2020 i 2021, kiedy podczas niektórych rund ze względów bezpieczeństwa nie byli oni wpuszczani na trybuny lub znajdowało się ich tam bardzo niewielu. Choć bolidy pędziły tak szybko jak zazwyczaj i zespoły pracowały tak ciężko jak zawsze, był to zupełnie inny świat – pozbawiony kolorowych tłumów, dopingu, flag, krzyków i przyśpiewek. Na szczęście obecnie fani znów napełniają emocjami trybuny całego świata, a niektórzy z nich idą w swojej oryginalności naprawdę daleko. Przykładem jest rozegrane niedawno GP Kanady, podczas którego jeden z kibiców obserwował zawody w czapce z zamontowaną miniaturą tylnego skrzydła bolidu Red Bulla. Element miał nawet w pełni funkcjonalny DRS. Zdarzają się także miniatury innych elementów, jak choćby przednie skrzydła na maseczkach kibiców podczas ubiegłorocznego GP Japonii, a nawet modele całych samochodów. Kreatywność, pasja i chęć wyrażenia swojego przywiązania nie tylko do Red Bulla, ale także do całej Formuły 1, potrafią zaimponować. Z drugiej jednak strony często wymagają od fanów kreatywności, cierpliwości, dobrej organizacji i wyrozumiałości ze strony bliskich, dlatego kierowcy i zespoły F1 bardzo doceniają takie zaangażowanie.

Brak kibiców szczególnie nieprzyjemnie dawał się odczuć w sezonach 2020 i 2021, kiedy podczas niektórych rund ze względów bezpieczeństwa nie byli oni wpuszczani na trybuny lub znajdowało się ich tam bardzo niewielu. Choć bolidy pędziły tak szybko jak zazwyczaj i zespoły pracowały tak ciężko jak zawsze, był to zupełnie inny świat – pozbawiony kolorowych tłumów, dopingu, flag, krzyków i przyśpiewek. Na szczęście obecnie fani znów napełniają emocjami trybuny całego świata, a niektórzy z nich idą w swojej oryginalności naprawdę daleko. Przykładem jest rozegrane niedawno GP Kanady, podczas którego jeden z kibiców obserwował zawody w czapce z zamontowaną miniaturą tylnego skrzydła bolidu Red Bulla. Element miał nawet w pełni funkcjonalny DRS. Zdarzają się także miniatury innych elementów, jak choćby przednie skrzydła na maseczkach kibiców podczas ubiegłorocznego GP Japonii, a nawet modele całych samochodów. Kreatywność, pasja i chęć wyrażenia swojego przywiązania nie tylko do Red Bulla, ale także do całej Formuły 1, potrafią zaimponować. Z drugiej jednak strony często wymagają od fanów kreatywności, cierpliwości, dobrej organizacji i wyrozumiałości ze strony bliskich, dlatego kierowcy i zespoły F1 bardzo doceniają takie zaangażowanie.

Brak kibiców szczególnie nieprzyjemnie dawał się odczuć w sezonach 2020 i 2021, kiedy podczas niektórych rund ze względów bezpieczeństwa nie byli oni wpuszczani na trybuny lub znajdowało się ich tam bardzo niewielu. Choć bolidy pędziły tak szybko jak zazwyczaj i zespoły pracowały tak ciężko jak zawsze, był to zupełnie inny świat – pozbawiony kolorowych tłumów, dopingu, flag, krzyków i przyśpiewek. Na szczęście obecnie fani znów napełniają emocjami trybuny całego świata, a niektórzy z nich idą w swojej oryginalności naprawdę daleko. Przykładem jest rozegrane niedawno GP Kanady, podczas którego jeden z kibiców obserwował zawody w czapce z zamontowaną miniaturą tylnego skrzydła bolidu Red Bulla. Element miał nawet w pełni funkcjonalny DRS. Zdarzają się także miniatury innych elementów, jak choćby przednie skrzydła na maseczkach kibiców podczas ubiegłorocznego GP Japonii, a nawet modele całych samochodów. Kreatywność, pasja i chęć wyrażenia swojego przywiązania nie tylko do Red Bulla, ale także do całej Formuły 1, potrafią zaimponować. Z drugiej jednak strony często wymagają od fanów kreatywności, cierpliwości, dobrej organizacji i wyrozumiałości ze strony bliskich, dlatego kierowcy i zespoły F1 bardzo doceniają takie zaangażowanie.