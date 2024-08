Formuła 1 technicznie: koszty i zasadność rozwoju bolidu

Nic zatem dziwnego, że każdy zespół stara się uczynić swoją konstrukcję jeszcze szybszą. Jedni zmagają się z brakiem docisku, inni z

albo zbyt niską prędkością maksymalną. Problemów może być wiele, ale skutek jest jeden – słabe wyniki na torze. Aby poprawić osiągi, należy poprawić działanie istniejących elementów samochodu albo zamontować do niego nowe, lepsze części. Nie jest to jednak takie proste. Co gorsza, jeśli dany zespół nie wprowadza poprawek albo zastosowane przez niego ulepszenia nie działają, to nie tylko nie jest on w stanie awansować w tabeli, ale także ryzykuje, że wyprzedzą go rywale, którzy gorzej zaczęli sezon, ale lepiej się w jego trakcie rozwijają.