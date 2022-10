Przeżyjmy to jeszcze raz! Droga Maxa Verstappena do … Max Verstappen mistrzem świata Formuły 1 w 2022 …

Autodromo Hermanos Rodriquez słynie z tego, że dojazd do pierwszego zakrętu wynosi aż 800 metrów. Nie zawsze więc ten, kto startuje z pole position, jest w stanie utrzymać się na prowadzeniu. Tym razem po zgaśnięciu czerwonych świateł Verstappen świetnie zareagował i od razu ściął do wewnętrznej, próbując utrzymać za sobą rywali. Wykorzystując to, że jechał na miękkich oponach (kierowcy Mercedesa wybrali pośrednią mieszankę), Max utrzymał pozycję lidera w pierwszym zakręcie!

Na czele tymczasem Verstappen szybko wypracował półtorasekundową przewagę nad Hamiltonem. Checo tymczasem po tracił nieco ponad trzy sekundy do Lewisa, a jednocześnie miał półtorasekundowy zapas nad Russellem. Na 15. okrążeniu Max otrzymał polecenie, by spróbować urwać się od najbliższego rywala, którego – ze względu na dobór opon – czekał dłuższy stint, aniżeli duet Red Bulla.

Na 24. okrążeniu po nowy komplet świeżych, pośrednich opon zjechał Perez. Z powodu problemów z wymianą lewego tyłu, Checo spędził na stanowisku aż pięć sekund. Na tor Meksykanin wrócił na szóstej lokacie z 5-sekundową stratą do poprzedzającego go Charlesa Leclerca. Na kolejnym kółku na pit-stop zjechał z kolei Max, mieszcząc się z pit-stopem w czasie 2,5 sekundy i wracając na tor na trzeciej lokacie, tuż przed Carlosem Sainzem.

