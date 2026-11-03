Max Verstappen wygrywa GP Mexico City 2026
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

F1: Max Verstappen wygrywa w Meksyku, a Formuła 1 ma nowego mistrza

Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Mexico City, tym samym triumfując po raz trzeci w ostatnich czterech startach!
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
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Max Verstappen

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Prosto ze zmagań na amerykańskim torze Circuit of the Americas, karuzela Formuły 1 przyleciała do Meksyku, gdzie mogły rozstrzygnąć się losy tytułu mistrzowskiego. Po zwycięstwie w Austin, Kimi Antonelli był już o krok od zdobycia debiutanckiego tytułu, podczas gdy Max Verstappen przyleciał na Autodromo Hermanos Rodriguez po wygraniu dwóch z trzech poprzednich rund.
Holender od początku weekendu w Meksyku radził sobie bardzo dobrze, niejako potwierdzając swoją świetną formę z tego obiektu z ostatnich lat. W kwalifikacjach ostatecznie był jednak czwarty, a pole position zgarnął Lewis Hamilton. Bardzo dobrze w Q3 poradzili sobie też pozostali kierowcy Red Bulla – Isack Hadjarbył siódmy, a tuż za nim uplasowali się Liam Lawsonoraz debiutant Arvid Lindblad.
Max Verstappen w akcji w GP Mexico City 2026

Max Verstappen w akcji w GP Mexico City 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Tuż po starcie wyścigu, na hamowaniu do pierwszej szykany, Verstappen zyskał pozycję i jechał na trzeciej lokacie za duetem Ferrari. Niedługo później, jeszcze na pierwszym okrążeniu, gdy Hamilton i Charles Leclerc walczyli o prowadzenie, Max wskoczył na drugą lokatę. Nieco dalej pecha miał też Hadjar, który walcząc z Georgem Russellem został uderzony przez Brytyjczyka i spadł na koniec stawki.

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Po pierwszej serii pit-stopów Max Verstappen został z kolei nowym liderem wyścigu, jako że prowadzący dotychczas Leclerc otrzymał 5-sekundową karę za zyskanie przewagi na ścięciu szykany na pierwszym okrążeniu. Od tego czasu Holender skutecznie kontrolował tempo i przewagę nad rywalami. Pozycji lidera nie stracił zarówno podczas restartu na 47. okrążeniu (po tym, jak wyścig przerwano po wypadku Valtteriego Bottasa) oraz na 63. kółku, gdy z toru zjechał samochód bezpieczeństwa (po wypadku Lindblada, który zanotował kolizję z Oscarem Piastrim).
Max Verstappen utrzymał pozycję lidera po restarcie

Max Verstappen utrzymał pozycję lidera po restarcie

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Max Verstappen przed Lewisem Hamiltonem w Meksyku

Max Verstappen przed Lewisem Hamiltonem w Meksyku

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Ostatecznie Max Verstappen utrzymał nerwy na wodzy i sięgnął po zwycięstwo czwarte w karierze zwycięstwo w Meksyku (w sześciu startach)! Jednocześnie dla Holendra to trzeci triumf odniesiony w czterech ostatnich rundach Formuły 1. Drugi na finiszu był Lewis Hamilton, a czołową trójkę uzupełnił Kimi Antonelli. Włoch tym samym, w wieku 20 lat, został nowym mistrzem świata Formuły 1. Punkty wywalczyli też Liam Lawson za siódme miejsce oraz dziewiąty Isack Hadjar, który odrobił straty z początku wyścigu.
12 tytułów mistrzowskich F1 na jednym zdjęciu

12 tytułów mistrzowskich F1 na jednym zdjęciu

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Max gratuluje nowemu mistrzowi F1 – Kimiemu Antonellemu

Max gratuluje nowemu mistrzowi F1 – Kimiemu Antonellemu

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Kolejna runda F1 odbędzie się w dniach 19-21 listopada na ulicznym torze w Las Vegas, na którym Max Verstappen wygrywał w 2023 i 2025 roku.

GP Mexico City 2026 – wyniki wyścigu F1:

  1. 1 Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 71 okr.
  2. Lewis Hamilton – Ferrari +0.7s
  3. Kimi Antonelli – Mercedes +4.0s
  4. Charles Leclerc – Ferrari +10.7s
  5. Lando Norris – McLaren +11.7s
  6. George Russell – Mercedes +12.2s
  7. Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls +20.8s
  8. Gabriel Bortoleto – Audi +22.0s
  9. Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing +22.5s
  10. Ryo Hirakawa – Haas +25.3s
  11. Alex Albon – Williams +27.5s
  12. Carlos Sainz – Williams +28.6s
  13. Oscar Piastri – McLaren +29.4s
  14. Nico Hulkenberg – Audi +29.9s
  15. Franco Colapinto – Alpine +30.2s
  16. Sergio Perez – Cadillac +30.6s
  17. Pierre Gasly – Alpine +51.4s
Nie ukończyli:
  • Arvid Lindblad – Visa Cash App Racing Bulls
  • F1 Team Damage
  • Valtteri Bottas – Cadillac
  • Aramco F1 Team Technical
  • Fernando Alonso – Aston Martin

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