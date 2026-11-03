F1: Max Verstappen wygrywa w Meksyku, a Formuła 1 ma nowego mistrza

Prosto ze zmagań na amerykańskim torze Circuit of the Americas, karuzela Formuły 1 przyleciała do Meksyku, gdzie mogły rozstrzygnąć się losy tytułu mistrzowskiego. Po zwycięstwie w Austin, Kimi Antonelli był już o krok od zdobycia debiutanckiego tytułu, podczas gdy Max Verstappen przyleciał na Autodromo Hermanos Rodriguez po wygraniu dwóch z trzech poprzednich rund.
Holender od początku weekendu w Meksyku radził sobie bardzo dobrze, niejako potwierdzając swoją świetną formę z tego obiektu z ostatnich lat. W kwalifikacjach ostatecznie był jednak czwarty, a pole position zgarnął Lewis Hamilton. Bardzo dobrze w Q3 poradzili sobie też pozostali kierowcy Red Bulla – Isack Hadjarbył siódmy, a tuż za nim uplasowali się Liam Lawsonoraz debiutant Arvid Lindblad.
Tuż po starcie wyścigu, na hamowaniu do pierwszej szykany, Verstappen zyskał pozycję i jechał na trzeciej lokacie za duetem Ferrari. Niedługo później, jeszcze na pierwszym okrążeniu, gdy Hamilton i Charles Leclerc walczyli o prowadzenie, Max wskoczył na drugą lokatę. Nieco dalej pecha miał też Hadjar, który walcząc z Georgem Russellem został uderzony przez Brytyjczyka i spadł na koniec stawki.
Po pierwszej serii pit-stopów Max Verstappen został z kolei nowym liderem wyścigu, jako że prowadzący dotychczas Leclerc otrzymał 5-sekundową karę za zyskanie przewagi na ścięciu szykany na pierwszym okrążeniu. Od tego czasu Holender skutecznie kontrolował tempo i przewagę nad rywalami. Pozycji lidera nie stracił zarówno podczas restartu na 47. okrążeniu (po tym, jak wyścig przerwano po wypadku Valtteriego Bottasa) oraz na 63. kółku, gdy z toru zjechał samochód bezpieczeństwa (po wypadku Lindblada, który zanotował kolizję z Oscarem Piastrim).
Ostatecznie Max Verstappen utrzymał nerwy na wodzy i sięgnął po zwycięstwo czwarte w karierze zwycięstwo w Meksyku (w sześciu startach)! Jednocześnie dla Holendra to trzeci triumf odniesiony w czterech ostatnich rundach Formuły 1. Drugi na finiszu był Lewis Hamilton, a czołową trójkę uzupełnił Kimi Antonelli. Włoch tym samym, w wieku 20 lat, został nowym mistrzem świata Formuły 1. Punkty wywalczyli też Liam Lawson za siódme miejsce oraz dziewiąty Isack Hadjar, który odrobił straty z początku wyścigu.
Kolejna runda F1 odbędzie się w dniach 19-21 listopada na ulicznym torze w Las Vegas, na którym Max Verstappen wygrywał w 2023 i 2025 roku.
GP Mexico City 2026 – wyniki wyścigu F1:
- 1 Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 71 okr.
- Lewis Hamilton – Ferrari +0.7s
- Kimi Antonelli – Mercedes +4.0s
- Charles Leclerc – Ferrari +10.7s
- Lando Norris – McLaren +11.7s
- George Russell – Mercedes +12.2s
- Liam Lawson – Visa Cash App Racing Bulls +20.8s
- Gabriel Bortoleto – Audi +22.0s
- Isack Hadjar – Oracle Red Bull Racing +22.5s
- Ryo Hirakawa – Haas +25.3s
- Alex Albon – Williams +27.5s
- Carlos Sainz – Williams +28.6s
- Oscar Piastri – McLaren +29.4s
- Nico Hulkenberg – Audi +29.9s
- Franco Colapinto – Alpine +30.2s
- Sergio Perez – Cadillac +30.6s
- Pierre Gasly – Alpine +51.4s
Nie ukończyli:
- Arvid Lindblad – Visa Cash App Racing Bulls
- F1 Team Damage
- Valtteri Bottas – Cadillac
- Aramco F1 Team Technical
- Fernando Alonso – Aston Martin
7 min
For Real: Max Verstappen
Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.
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