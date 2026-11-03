F1: Max Verstappen wygrywa w Meksyku, a Formuła 1 ma nowego mistrza

Prosto ze zmagań na amerykańskim torze Circuit of the Americas, karuzela Formuły 1 przyleciała do Meksyku, gdzie mogły rozstrzygnąć się losy tytułu mistrzowskiego. Po zwycięstwie w Austin,

Kimi Antonelli

był już o krok od zdobycia debiutanckiego tytułu, podczas gdy

przyleciał na

po wygraniu dwóch z trzech poprzednich rund.