GP Miami Formuły 1: Co warto wiedzieć o Miami International Autodrome?

Już w najbliższy weekend odbędzie się więc pierwszy przewidziany wspomnianą umową wyścig. Sam tor Miami International Autodrome przechodził różne przeobrażenia pomiędzy fazą projektu a gotowym obiektem. Zmieniały się proponowane układy i lokalizacje w różnych częściach miasta, ale jedno pozostało niezmienne: miał to być obiekt uliczny. Ostatecznie padło na ogromny parking wokół Hard Rock Stadium, gdzie wytyczono nitkę pomyślaną jako połączenie płynnego, szybkiego toru z bardziej ciasną i wolniejszą sekcją. Choć projektantów nie ograniczał układ ulic, musieli oni brać pod uwagę różnego rodzaju mniejsze obiekty wybudowane na parkingu, a także przebieg instalacji podziemnych. Wybrana przez organizatorów lokalizacja nie jest przypadkowa – stadion wraz z przylegającym terenem należy bowiem właśnie do Stephena Rossa.

