Formuła 1 technicznie: Monokok, czyli klatka przetrwania

Pierwsze bolidy Formuły 1 były zbudowane podobnie jak drogowe samochody - do sztywnej ramy mocowano silnik, skrzynię biegów i wszystkie inne elementy, a następnie przykrywano je mniej lub bardziej aerodynamicznym poszyciem. Na początku lat 60. Colin Chapman eksperymentował z innymi sposobami na uzyskanie potrzebnej sztywności konstrukcji i zbudował pozbawionego ramy Lotusa 25. Według jego koncepcji nadwozie samo miało przenosić wszystkie obciążenia i to do niego miał być mocowany silnik. Te dwa elementy do dziś są osią, do której przyłącza się wszystkie inne części auta.

Nie było to pierwsze użycie monokoku w historii motoryzacji (zrobiono to już w latach 20.), ale po raz pierwszy zastosowano to rozwiązanie w F1. Od tamtej chwili właściwie aż do początku lat 80. nadwozia bolidów budowano z aluminium, idąc drogą wytyczoną przez Chapmana.

Samochody z aluminium były szybkie, ale stosunkowo ciężkie, a przede wszystkim mało wytrzymałe. Każde mocne czołowe zderzenie wiązało się z ryzykiem połamania nóg przez kierowcę. Coraz szybsze auta stawały się więc coraz bardziej niebezpieczne, o czym tragicznie przekonali się m.in. Ronnie Peterson i Gilles Villeneuve. Podczas Grand Prix Włoch 1978 Szwed uderzył czołowo w ścianę, doznając łącznie niemal 30 złamań obu nóg. W przypadku Kanadyjczyka podczas kwalifikacji do GP Belgii 1982 monokok nie wytrzymał siły uderzenia i rozerwał się, katapultując kierowcę. Zarówno Peterson, jak i Villeneuve zmarli wkrótce w szpitalu; Szwed wskutek powikłań po złamaniach nóg oraz urazu płuc powstałego w chwili zderzenia ze ścianą, podczas gdy Kanadyjczyk – z powodu złamania kręgosłupa szyjnego. We współczesnych samochodach prawdopodobnie nic by im się nie stało (choć urazu płuc Petersona nie można wykluczyć).

Przełom przyniosło wprowadzenie do użytku w 1981 r. bolidu McLaren MP4/1 - pierwszego auta z monokokiem wykonanym w całości z włókna węglowego. To była zupełnie nowa jakość. Rewolucja, która zmieniła F1 na zawsze. Element z włókna węglowego jest dwukrotnie wytrzymalszy i pięciokrotnie lżejszy od identycznego wykonanego z aluminium. Ogółem dzisiejsze monokoki ważą ok. 90-100 kg i wytrzymują uderzenia o sile sięgającej 70 kJ/kg. W ciągu kilku lat od debiutu MP4/1 wszystkie zespoły zaadaptowały nową technologię, choć w różnym tempie. W 1983 r. na przykład Ferrari czy McLaren używały już w pełni carbonowego monokoku, podczas gdy Brabham wciąż jeszcze do niektórych elementów stosował aluminium. Eksperymentowano także ze sposobem wytwarzania poszczególnych części i metodami produkcji.

