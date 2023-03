Od Srebrnej Strzały do Czerwonego Byka – historia Nycka de Vriesa

urodził się 6 lutego 1995 r. w Sneek. Podobnie jak inni kierowcy wyścigowi swoje pierwsze kroki w sportach motorowych stawiał w kartingu. W latach 2008-2011 zwyciężał w mistrzostwach Niemiec, mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, stając się jednym z najbardziej utytułowanych reprezentantów tej dyscypliny. Na tym etapie swojej kariery był członkiem zespołu prowadzonego przez Alessandro Zanardiego ścigającego się dawniej w Formule 1. Rok 2010 był pierwszym przełomem w życiu młodego Holendra, ponieważ to właśnie wtedy McLaren przyjął go do swojego programu juniorskiego i zaczął wspierać w dalszym rozwoju kariery.

W 2012 r. de Vries przesiadł się z gokartów do jednomiejscowych bolidów i wystartował w Europejskiej Formule Renault, a w kolejnych latach także w innych seriach na poziomie technologicznym Formuły 2. Związał się początkowo z ekipą R-Ace Grand Prix, by następnie przejść do Koiranen GP. Jego debiut okazał się bardzo dobrym występem zwieńczonym wizytą na drugim stopniu podium. W kolejnych wyścigach również od czasu do czasu stawał na podium, a kilkukrotnie nawet wygrywał. W sezonie 2014 został mistrzem Europejskiego Pucharu Formuły 2.0 oraz Alpejskiej Formuły 2.0. kolejny rok spędził już w Formule 3.5, reprezentując ekipę DAMS. Choć brak mu było doświadczenia niezbędnego do walki o mistrzowski tytuł, ukończył kampanię na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej i na 1. wśród debiutantów. Na przestrzeni tamtego sezonu widać było zdolność Nycka do adaptowania się do nowych sytuacji i wymagań oraz szybkiego zdobywania doświadczenia. Owo 3. miejsce wywalczył równą postawą przez cały rok, ale przede wszystkim pomogła mu w tym dobra końcówka kampanii, naznaczona jego pierwszym triumfem w tej serii w zamykającej kalendarz rundzie na torze Jerez.