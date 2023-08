Wyścigi F1, które się nie odbyły

Letnia przerwa to okres, kiedy nie odbywają się wyścigi, a więc można pochylić się nad historią Formuły 1 i omówić tematy z przeszłości. Jednym z nich jest kwestia odwołanych zawodów. Takich przypadków było wiele i to z rozmaitych powodów. Pora je wspólnie prześledzić. W artykule zostały opisane zarówno zawody odwołane w ostatniej chwili, jak i te, które miały się znaleźć w kalendarzu na dany sezon, jednak wypadły z niego już na etapie planowania.

