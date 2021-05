Max Verstappen ponownie na podium!

. Max kilka zakrętów później wyprzedził Fina i nie dał mu skontrować już do samej mety. Verstappen próbował gonić Hamiltona, ale to Brytyjczyk tym razem wyszedł górą w ich pojedynku.

"To był solidny wyścig, w którym dobrze poszło nam na restarcie. Potem starałem się naciskać na Valtteriego, ale myślę, że brakowało nam nieco tempa, więc Lewis to wykorzystał. Na tym torze traciliśmy nieco do rywali, ale nadal to drugie miejsce to dobry wynik!" – komentował Verstappen.