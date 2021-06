Austria to bardzo fajny, ale czasami i wymagający kraj. To dlatego

Doktor Helmut Marko zaprosił więc czterech kierowców Formuły 1, by poznali kraj, z którego on sam pochodzi. I żeby zaaklimatyzowali się w Austrii, dzięki czemu podczas dwóch rund na Spielbergu będą czuli się jeszcze lepiej. Tak naprawdę jednak, cała czwórka zaliczyła najdziwniejszą i najtrudniejszą w historii podróż na

Mleko zamiast szampana, lederhosen zamiast smokingów i leśne ścieżki zamiast bulwarów: Austria nadal jest dość rustykalna w porównaniu do prestiżu Formuły 1. Ale czy Verstappen, Perez, Gasly i Tsunoda równie dobrze, co z jazdą po torach F1, radzą sobie z dojeniem krów, noszeniem tradycyjnych strojów lub sterowaniem łodzią? Zobacz, jak poszło im w austriackim wyzwaniu kostiumowym…

„Plätte” to tradycyjna łódź robocza z płaskiego drewna regionu Salzkammergut – perfekcyjne sterowanie nią jest pewnego rodzaju sztuką. Chyba, że masz silnik zaburtowy. Ale to nie byłoby do końca sprawiedliwe, prawda?

Jedno jest pewne: lederhosen to nie kombinezon wyścigowy. Widać to od razu, bo okazuje się, że kierowcy w zasadzie potrzebowali czegoś w rodzaju instrukcji obsługi, aby prawidłowo założyć kostium.

