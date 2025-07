Samochód medyczny w Formule 1

Obecność samochodu medycznego jest niezbędna do bezpiecznej organizacji wyścigu Grand Prix. To jego kierowca odpowiada za dostarczenie na miejsce wypadku lekarza i asystowanie mu w udzielaniu pomocy poszkodowanym. W razie potrzeby musi również szybko, a zarazem bezpiecznie, dowieźć ofiarę wypadku do centrum medycznego.

