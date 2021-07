GP Wielkiej Brytanii: wszystko, co trzeba wiedzieć o Silverstone Circuit

Podczas drugiej wojny światowej w Wielkiej Brytanii powstało wiele wojskowych lotnisk. Po zakończeniu konfliktu jedno z nich - położone niedaleko wsi Silverstone - zostało wybrane do przebudowy na tor wyścigowy. Była to odpowiedź na brak nowoczesnego toru doskwierający tamtejszym pasjonatom motorsportu, którzy mogli rywalizować co najwyżej na ulicznych obiektach położonych na wyspach na kanale La Manche. W 1948 r. w niecałe dwa miesiące przerobiono lotnisko na tor. Prace ruszyły w sierpniu, a już 2 października odbyło się tam pierwsze od ponad 20 lat Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kiedy w 1950 r. narodziła się Formuła 1, jasnym było, gdzie powinny odbyć się historyczne pierwsze zawody.

. Na zawodach pojawił się sam król Jerzy VI, co jest jedyną jak dotąd sytuacją, by panujący monarcha zaszczycił swoją obecnością wyścig na brytyjskiej ziemi. Rundę wygrał Giuseppe Farina, który został także pierwszym mistrzem świata F1. Wyścigi na Silverstone odbywały się nieprzerwanie do 1954 r. Następnie były organizowane na zmianę z innymi obiektami, by w 1987 r. ponownie wrócić na stałe na omawiany tor.

Szybkie łuki to klucz do zwycięstwa na Silverstone

w sezonie 2020. W ubiegłym roku poza „standardowym” Grand Prix Wielkiej Brytanii rozegrano tam także Grand Prix 70-lecia. Było to oczywiście związane ze zmianami w kalendarzu wymuszonymi pandemią COVID-19. Co ciekawe, wokół toru powstaje osiedle domów mieszkalnych. Każdy dość zamożny klient będzie mógł zakupić nieruchomość, z której jednak będzie mógł korzystać tylko przez określoną liczbę dni w roku. Niektóre dni, np. weekend Grand Prix będą się liczyć kilkukrotnie, niemniej wrażenia z oglądania Formuły 1 niemalże na własnym podwórku będą niezapomniane.

Brytyjski obiekt cechuje się wieloma szybkimi zakrętami i to właśnie one wywierają największy wpływ na konfigurację ścigających się tu samochodów. Przede wszystkim bolidy są ustawione na dość duży docisk (4 w pięciostopniowej skali), a ich opony są poddawane dużym obciążeniom (5/5 według Pirelli). Nawierzchnia daje dużą przyczepność, ale w dość znacznym stopniu degraduje opony. Pokonywanie wielu zakrętów z dużą szybkością powoduje poddawanie opon znacznym przeciążeniom bocznym. Wymusza to zastosowanie twardych mieszanek - w tym roku będą to C1, C2 i C3. Jest to szybki obiekt, gdzie prędkości maksymalne oscylują wokół 310 km/h, a kierowcy jadą z gazem w podłodze przez około 2/3 okrążenia.