Max Verstappen wygrywa jubileuszowy wyścig Formuły 1 na Silverstone!

Chociaż

musiał obejść się smakiem, tym razem Holender dopiął swego i sięgnął po zwycięstwo! W kwalifikacjach kierowca

był czwarty, ale tuż po starcie zyskał jedną lokatę i plasował się zaraz za kierowcami Mercedesa. Gdy na 11. okrążeniu poproszono Maxa, by dbał o opony, odpowiedział: "To moja jedyna szansa, by ich dopaść... nie będę jechał z tyłu jak babcia!" Po pit-stopach Mercedesa, to Max – jadący pierwszy stint na twardych oponach – objął prowadzenie. Po swoim pit-stopie wyjechał tuż za Bottasem, ale wyprzedził go zaledwie kilka zakrętów później! Druga zmiana opon u Verstappena miała miejsce w tym samym momencie, co u Bottasa i Holender utrzymał prowadzenie. Jak się okazało – nie oddał go do mety, triumfując po raz dziewiąty w karierze! Przy okazji awansował też na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.