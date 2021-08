Max Verstappen nietypowym zwycięzcą GP Belgii

Wyścig miał rozpocząć się w niedzielę punktualnie o 15:00. Niestety, z powodu potężnych opadów deszczu

, start nieustannie przesuwano. Ponad trzy godziny później kierowcy ruszyli za samochodem bezpieczeństwa, tylko po to, by po dwóch okrążeniach rywalizację przerwano. To pozwoliło jednak zaliczyć wyścig jako rozegrany i przyznać połowę punktów.