Formuła 1 technicznie: Jak wrzucić wsteczny w bolidzie F1?

Gdy kierowca drogowego samochodu popełni błąd, skręci w złą uliczkę albo będzie chciał skorygować tor jazdy, może z łatwością wrzucić wsteczny i rozwiązać problem. Kiedy jednak w grę wchodzi prowadzenie bolidu Formuły 1, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Przede wszystkim regulamin sportowy ściśle określa, gdzie, kiedy i w jakich sytuacjach wolno zawodnikom jechać do tyłu. W myśl przepisów może to nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy z danej sytuacji nie da się wybrnąć, jadąc do przodu, a także kiedy warunki na torze pozwalają zrobić to bezpiecznie i bez stwarzania zagrożenia dla innych kierowców. Z tego względu zabronione jest np. cofanie w alei serwisowej, dlatego gdy zawodnik przestrzeli punkt hamowania i przejedzie przez swoje stanowisko, mechanicy ręcznie przepychają samochód w odpowiednie miejsce. O negatywnych skutkach cofania w pit-lane przekonał się

Bolidy Formuły 1 są przystosowane do jazdy do przodu. Oznacza to, że aby do silnika, chłodnic, hamulców itp. dotarła odpowiednia ilość powietrza, auto musi poruszać się w tym właśnie kierunku. Układ napędowy w samochodzie F1 generuje tak wiele ciepła, że bez odpowiedniego chłodzenia awaria jest kwestią kilku minut, a niejednokrotnie nawet krótszego czasu. Właśnie dlatego podczas przerw między kolejnymi segmentami kwalifikacji albo podczas przygotowań do startu wyścigu widzimy mechaników z dmuchawami, którzy wtłaczają z ich pomocą powietrze do wlotów. Groźba przegrzania występuje także w sytuacji, kiedy bolid za długo stoi w miejscu z włączonym silnikiem podczas wyścigu, np. przy przedłużającym się pit-stopie bądź po zakopaniu w żwirze. Podczas jazdy do tyłu podaż powietrza również jest niewystarczająca, co pociąga za sobą analogiczne ryzyko, jak w powyższych sytuacjach.

Bolidy Formuły 1 są przystosowane do jazdy do przodu. Oznacza to, że aby do silnika, chłodnic, hamulców itp. dotarła odpowiednia ilość powietrza, auto musi poruszać się w tym właśnie kierunku. Układ napędowy w samochodzie F1 generuje tak wiele ciepła, że bez odpowiedniego chłodzenia awaria jest kwestią kilku minut, a niejednokrotnie nawet krótszego czasu. Właśnie dlatego podczas przerw między kolejnymi segmentami kwalifikacji albo podczas przygotowań do startu wyścigu widzimy mechaników z dmuchawami, którzy wtłaczają z ich pomocą powietrze do wlotów. Groźba przegrzania występuje także w sytuacji, kiedy bolid za długo stoi w miejscu z włączonym silnikiem podczas wyścigu, np. przy przedłużającym się pit-stopie bądź po zakopaniu w żwirze. Podczas jazdy do tyłu podaż powietrza również jest niewystarczająca, co pociąga za sobą analogiczne ryzyko, jak w powyższych sytuacjach.

Bolidy Formuły 1 są przystosowane do jazdy do przodu. Oznacza to, że aby do silnika, chłodnic, hamulców itp. dotarła odpowiednia ilość powietrza, auto musi poruszać się w tym właśnie kierunku. Układ napędowy w samochodzie F1 generuje tak wiele ciepła, że bez odpowiedniego chłodzenia awaria jest kwestią kilku minut, a niejednokrotnie nawet krótszego czasu. Właśnie dlatego podczas przerw między kolejnymi segmentami kwalifikacji albo podczas przygotowań do startu wyścigu widzimy mechaników z dmuchawami, którzy wtłaczają z ich pomocą powietrze do wlotów. Groźba przegrzania występuje także w sytuacji, kiedy bolid za długo stoi w miejscu z włączonym silnikiem podczas wyścigu, np. przy przedłużającym się pit-stopie bądź po zakopaniu w żwirze. Podczas jazdy do tyłu podaż powietrza również jest niewystarczająca, co pociąga za sobą analogiczne ryzyko, jak w powyższych sytuacjach.