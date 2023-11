Formuła 1 technicznie: Balans hamulców w bolidzie F1

Elektronika przyjacielem kierowcy

Współczesne samochody Formuły 1 to komputery na kołach. Stawiają one kierowcom zupełnie inne wyzwania niż pojazdy sprzed kilku dekad. Dawniej liczyło się przede wszystkim to, kto najlepiej wyczuje moment startu, opanuje nieprzewidywalne momentami zachowanie samochodu i poradzi sobie z narowistą bestią, mając do dyspozycji jedynie kierownicę, drążek zmiany biegów, gaz, sprzęgło i hamulec.

Bolid F1 dziś i kiedyś © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool

Obecne ułatwienia techniczne i możliwość stałego kontaktu z inżynierem pozwalają kierowcy łatwiej opanować auto, ale ceną za to jest konieczność skupienia się na dziesiątkach opcji, które trzeba przestawiać nawet kilkukrotnie w ciągu okrążenia. Jedną z nich jest balans hamulców, który dzięki pokrętłom na kierownicy można zmieniać w ciągu ułamków sekund. Elektroniczny sygnał transmitowany jest bezpośrednio do odpowiednich części układu hamulcowego, co pozwala kierowcy na wprowadzanie precyzyjnych korekt zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Zachowanie bolidu w zakręcie

Kiedy jedzie się po prostej i zbliża do zakrętu, rzadko kiedy – właściwie tylko w szybkich łukach – można sobie pozwolić na pokonanie go pełnym gazem. Zwykle należy albo odpuścić gaz (wówczas sam tylko opór aerodynamiczny generowany przez bolid Formuły 1 da większą siłę hamowania niż wciśnięty w podłogę pedał hamulca w najlepszym drogowym aucie), albo użyć hamulca, aby uzyskać prędkość wystarczająco niską, by zmieścić się w zakręcie. Hamowanie to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed zawodnikami F1. Reprezentujący Red Bulla Max Verstappen i Sergio Perez , a także pozostali kierowcy królowej sportów motorowych, muszą wykazać się jednocześnie siłą fizyczną, czujnością i świadomością sytuacji dookoła siebie, a także doskonałym wyczuciem auta oraz panujących warunków i nie tylko właściwie użyć hamulców, ale również odpowiednio dostosować ich balans.

2 min Wirtualne okrążenie toru Silverstone Alex Albon pokazuje, jak wygląda okrążenie toru Silverstone tuż przed startem rundy F1 w Wielkiej Brytanii.

Im wolniej jedzie bolid, tym niższa jest siła docisku oraz opór, dlatego w F1 zwykle nie wciska się pedału hamulca w podłogę, ponieważ grozi to zablokowaniem kół i w najlepszym razie zniszczeniem opon, a w najgorszym – bliskim spotkaniem z poprzedzającym rywalem lub ścianą. Zamiast tego powinno się najpierw mocno wcisnąć pedał hamulca, a potem stopniowo go odpuszczać w miarę zbliżania się do bezpiecznej w danym zakręcie prędkości. Należy również w miarę możliwości ograniczyć hamowane przy skręconych kołach, zwłaszcza w przypadku jazdy niektórymi gorzej skonstruowanymi i gorzej prowadzącymi się samochodami lub podróżowania po mokrym bądź śliskim torze.

50:50 to zły pomysł

Współczesne bolidy Formuły 1 ważą ok. 800 kg – dokładna wartość zależy od konstrukcji. Zmienia się ona również na dystansie wyścigu w miarę np. spalania paliwa czy utraty wody przez organizm kierowcy. Masa ta rozłożona jest na przednią i tylną oś, ale nie jest to rozkład równomierny. Zwykle tylna oś przenosi ok. 53-54% obciążenia, a przednia 46-47%. Odwrotnie sprawa ma się w przypadku balansu hamulców, który przesunięty jest ku przodowi w stosunku mniej-więcej 55:45. Dzieje się tak, ponieważ hamujący bolid pochyla się do przodu i jego masa rozkłada się inaczej niż w przypadku jeździe po prostej. Należy to skompensować, aby bolid pojechał równo w zakręcie i aby uniknąć zbyt dużej pod- lub nadsterowności. Jeśli balans hamulców będzie ustawiony za bardzo na przód, bolid będzie jechał prosto, zamiast skręcać. Jeżeli natomiast nadmiernie obciąży się tylną oś, samochód będzie skręcał za wcześnie, ryzykując obrót wokół własnej osi, czyli tzw. spina. O tym, co może się stać przy niewłaściwie dobranym balansie hamulców, przekonał się Lewis Hamilton w GP Azerbejdżanu 2021 .

Suzuka – co za tor! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tory F1 mają zwykle kilkanaście zakrętów różniących się od siebie m.in. promieniem, nachyleniem podłoża oraz prędkością, z jaką należy je pokonywać. Inaczej również przejeżdża się sekwencje zakrętów jeden po drugim niż takie rozdzielone długimi prostymi. Oznacza to, że w każdej partii toru i w każdym momencie wyścigu samochód powinien zachowywać się nieco inaczej. Można to uzyskać m.in. poprzez zmiany balansu hamulców. Są to jednak niuanse tak subtelne, że nawet inżynierowie dysponujący dokładnymi danymi z telemetrii nie są w stanie wszystkiego przewidzieć i ustawić. W tej kwestii kierowca musi więc polegać na sobie i swoim własnym wyczuciu i talencie. Dysponuje on kilkoma przełącznikami na kierownicy, które pozwalają mu dostosować balans hamulców na wejściu, w środku i na wyjściu z zakrętu, uzyskując różne efekty w zależności od potrzeb. Najlepsi zawodnicy to ci, którzy potrafią najdokładniej wyczuć zmieniającą się sytuację i w optymalny sposób ustawić swoje auta w trakcie jazdy i walki z rywalami.

Red Bull ma w swoich szeregach zawodników, którzy dokładnie wiedzą, jak poradzić sobie z wyzwaniami wiążącymi się z hamowaniem i koniecznością ciągłego monitorowania oraz dostosowywania zachowania bolidu. Formuła 1 to skomplikowany sport, w którym liczą się najmniejsze detale, a wygrywają najlepsi kierowcy prowadzący samochody skonstruowane przez najlepszych inżynierów. Mamy zatem nadzieję na kolejne zwycięstwa czołowych specjalistów w swoich dziedzinach, tworzących ekipę „Czerwonych Byków”.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „Ze świata F1” na YouTube.