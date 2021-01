F1 technicznie: Wspominamy słynne przednie skrzydło RB8

Do czego służy przednie skrzydło?

Przednie skrzydło to bardzo istotny element bolidu. Jest najbardziej wysuniętym do przodu punktem samochodu (nie licząc czubka nosa). Oznacza to, że wszystkie inne podzespoły, jak przednie zawieszenie z kołami, monokok, wloty powietrza, silnik, tylne zawieszenie i koła, czy wreszcie tylne skrzydło, znajdują się za nim. Wynika z tego, że strumień powietrza opływający wspomniane części musi najpierw przejść przez przednie skrzydło. To ono zatem w głównej mierze go kształtuje. Lotki i inne elementy skrzydła kierują powietrze tak, aby jak najefektywniej współdziałało ono z elementami aerodynamicznymi w innych obszarach samochodu. Jego zadaniem jest także minimalizacja negatywnego wpływu obecności przednich kół na opór aerodynamiczny stawiany przez bolid. Koła to duże, niczym nieosłonięte części, które – patrząc od przodu – znacząco powiększają powierzchnię czołową Bolidu Formuły 1. Oznacza to, że chcąc zwiększyć szybkość samochodu poprzez zmniejszenie oporu, należy ograniczyć opór stawiany przez koła. Jak to zrobić?