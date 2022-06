Formuła 1 technicznie: Ściganie na mrozie i w upale

najszybsi kierowcy na świecie rywalizowali w temperaturze zaledwie 5 st. Celsjusza. Dla silników ich samochodów nie byłoby z tym żadnego problemu, jednak ich opony odmawiały w tej sytuacji posłuszeństwa. Zmarznięte ogumienie trudno było doprowadzić do optymalnego okna temperaturowego, co przełożyło się na słabą trakcję i problemy wielu zawodników. Słaba trakcja najczęściej objawia się obrotami na wyjściach z zakrętów.

Powyższe miano przypada od wielu lat jednym i tym samym zawodom i raczej nie ma w najbliższej przyszłości perspektyw na pobicie tego rekordu. Podczas Grand Prix Kanady 1978 najszybsi kierowcy na świecie rywalizowali w temperaturze zaledwie 5 st. Celsjusza. Dla silników ich samochodów nie byłoby z tym żadnego problemu, jednak ich opony odmawiały w tej sytuacji posłuszeństwa. Zmarznięte ogumienie trudno było doprowadzić do optymalnego okna temperaturowego, co przełożyło się na słabą trakcję i problemy wielu zawodników. Słaba trakcja najczęściej objawia się obrotami na wyjściach z zakrętów.

W takiej sytuacji należało jechać ostrożniej, przyśpieszać delikatniej i skręcać koła w bardziej zachowawczy sposób. Wszystko to poskutkowało oczywiście słabymi czasami okrążeń. Wyjaśnijmy sobie jednak, co to znaczy „słabe okrążenie” - nawet w takich warunkach samochody Formuły 1 jechały tempem niemożliwym do osiągnięcia dla zwykłych drogowych aut. Były jednak daleko od swoich normalnych możliwości, jakie dałyby im prawidłowo dogrzane opony, w odpowiedni sposób trzymające się asfaltu. W tamtym okresie silniki wielu bolidów były niczym albo niemal niczym nieosłonięte, dlatego chłodzenie było naprawdę dobre. Aerodynamika z kolei nie była tak czuła na zmiany, jak obecnie.

Gdyby dzisiejsze auta miały rywalizować w takich warunkach, wyścig wyglądałby nieco inaczej od tych rozgrywanych w normalnych temperaturach. Podobnie jak dawniej, problemem byłaby słaba trakcja wynikająca z niedogrzanego ogumienia. Przede wszystkim jednak inżynierowie najbardziej martwiliby się aerodynamiką oraz ustawieniami zawieszenia. Jako że w zimnym otoczeniu nie trzeba chłodzić bolidu tak intensywnie, jak w upale, można sobie pozwolić na montaż mniejszych chłodnic, mniejszych wlotów powietrza do hamulców czy mniejszej, ciaśniejszej pokrywy silnika. Wszystko to znacznie zmniejsza opór aerodynamiczny stawiany przez auto. Skutkiem tego jest wyższa prędkość maksymalna i lepsze przyśpieszanie. Ma to jednak również swoją drugą stronę. Pragnienie osiągnięcia jak najwyższej prędkości może zachęcić do ustawienia skrzydeł na mniejszy docisk. Inżynierowie muszą jednak uważać, aby nie przesadzić z przyśpieszaniem auta w tej sposób. Cały czas należy mieć na uwadze słabą przyczepność mechaniczną i trakcję. Z tego względu ustawieniami skrzydeł i zawieszenia należy rekompensować niedobór przyczepności mechanicznej.

Najgorętszy wyścig Formuły 1 w historii to GP Bahrajnu 2005 , w trakcie którego termometry wskazywały 42,5 st. Celsjusza. Tak wysoka temperatura odbija się niekorzystnie nie tylko na zachowaniu bolidów, ale i na organizmach kierowców. Nawet chłodniejsze rundy mogą zmęczyć zawodników, dlatego w tak ogromnym upale należy wziąć pod uwagę, że kierowcy mogą nie prezentować pełni formy. Jeśli jednak chodzi o kwestie czysto techniczne, wysoka temperatura otoczenia wiąże się nierozerwalnie z dużym ryzykiem przegrzania bolidu. Powoduje to konieczność zastosowania dużych wlotów powietrza, dużych chłodnic oraz luźniejszej, tzn. odstającej dalej od silnika pokrywy.

