Formuła 1 technicznie: Fotel – miejsce pracy kierowcy

Kierowca Formuły 1 siedzi w ciasnym kokpicie. Przed sobą ma kierownicę, która stanowi centrum dowodzenia bolidu. Z autem łączą go pasy, które mocno przyciskają go do fotela. Element ten to jednak znacznie więcej niż podkładka pod plecy. W niektórych przypadkach fotel może uratować kierowcy życie.

. Kierowcy siedzieli na fotelach podobnych do tych, jakie znamy ze zwykłych drogowych samochodów. Przyjmowali także pozycję zbliżoną do tej, jaką przyjmujemy my, prowadząc na co dzień nasze zwyczajne auta. W przeciwieństwie do nas nie dysponowali jednak pasami bezpieczeństwa. To dość makabryczny paradoks, bowiem z jednej strony wielu z nich to właśnie brak pasów uratował życie, natomiast z drugiej – równie liczni mogliby przeżyć swoje wypadki, gdyby posiadali tego rodzaju zabezpieczenia. Wynika to z faktu, że ówczesne bolidy bardzo często zapalały się w wyniku kolizji – brak pasów pozwalał wówczas kierowcy na szybsze opuszczenie kokpitu. Niestety jeżeli do zderzenia dochodziło z dużą prędkością i bolid był podbijany w powietrze, nieprzypięty do niczego zawodnik często wypadał z kokpitu, uderzając o ziemię bez żadnej ochrony. To kosztowało życie wielu znakomitych sportowców.

Pod koniec lat 50. konstrukcja bolidów Formuły 1 zaczęła się zmieniać. Kierowcy nie siedzieli już prosto, ale przyjmowali pozycję półleżącą. Wciąż jednak fotele nie były w szczególny sposób dostosowywane do zawodników i cały czas chodziło przede wszystkim o to, żeby mieli oni po prostu gdzie siedzieć. Na zmiany w tej kwestii mieli jeszcze poczekać. Co istotne, w 1968 r. FIA zaczęła rekomendować montowanie w bolidach pasów bezpieczeństwa, natomiast od 1972 r. stało się to obowiązkowe. W międzyczasie zmieniała się też konstrukcja siedzeń, które przez długi czas pokrywane były różnego rodzaju miękkimi materiałami bez zwracania specjalnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

Połączenie pasów bezpieczeństwa z fotelem okazało się bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ilustruje to wypadek Martina Donnelly’ego z GP Hiszpanii 1990, podczas którego kierowca wypadł z auta razem z fragmentem fotela. Doznał licznych urazów i złamań nóg, przez które zmuszony był zakończyć karierę. Dla porównania we współczesnych bolidach, gdzie pasy, fotel i kierowca stanowią jeden „element”, taki przebieg wypadku byłby nie do pomyślenia. Nawet największe kraksy, takie jak ta Roberta Kubicy z GP Kanady 2007 czy Romaina Grosjeana z