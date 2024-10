Formuła 1 technicznie: Gaśnica na pokładzie bolidu

Stare i nie tak dobre czasy

W pierwszym latach istnienia Formuły 1 ogień był jednym z największych zagrożeń. Bolidy nie były wyposażone w żadne systemy przeciwpożarowe, natomiast kierowcy nie dysponowali ogniotrwałymi kombinezonami. Zawodnicy do tego stopnia bali się płomieni, że odmawiali zapinania pasów bezpieczeństwa, argumentując to chęcią jak najszybszej ucieczki z kokpitu w razie pożaru. Nic zresztą dziwnego, bo konstrukcje z tamtych czasów były prawdziwymi bombami na kołach. Kierowca początkowo siedział za silnikiem, od którego oddzielała go zaledwie metalowa wręga, a przed zbiornikiem paliwa zrobionym z cienkiej blachy, łatwo ulegającej przebiciu. Później wcale nie było lepiej. Kiedy pod koniec lat 50. silnik zaczęto montować za plecami kierowcy, bak podzielono na części i przeniesiono na boki auta. Oznaczało to, że zawodnik siedział w metalowej wannie, której ściany wypełnione były paliwem.

W kokpicie sporo się zmieniło © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach 60., gdy wprowadzono obowiązek montowania gaśnic na pokładach bolidów oraz wyposażanie ich w podwójny system gaśniczy. Nakazano także stosowanie zbiorników paliwa z dodatkową warstwą zapobiegającą przebiciu. Wydano również rekomendacje, aby kierowcy ścigali się w ogniotrwałych kombinezonach, nie był to jednak sztywny wymóg.

W latach 70. i 80. sytuacja ulegała dalszej poprawie, choć wciąż dochodziło do bardzo niebezpiecznych wypadków, na czele z przerażającą kraksą Nikiego Laudy z GP Niemiec 1976. Władze F1 nakazały w tamtym okresie m.in. stosowanie jednoczęściowych zbiorników paliwa wyłożonych specjalną pianką zwiększającą bezpieczeństwo, ubieranie kierowców w ogniotrwałą odzież (w tym kombinezony, rękawice i kaski) oraz dodanie do pokładowego systemu gaśniczego mechanizmu pozwalającego aktywować go z zewnątrz, wyłączając przy tym silnik. Od tamtej pory aż do czasów współczesnych gaśnice w bolidach działają w zbliżony sposób, przy czym jest on dokładnie określony regulaminem.

Budowa systemu gaśniczego w bolidzie F1

W dolnej części monokoku, mniej-więcej pod kolanami kierowcy znajduje się zbiornik z płynem gaśniczym pod dużym ciśnieniem. Jest to mieszanka dostarczana każdej z ekip przez licencjonowanych dostawców. Zbiornik ma postać cylindrycznej butli o długości 15 i średnicy 25 cm. Jest on połączony z pompą oraz przewodami prowadzącymi do 3 lub 4 dysz. Znajdują się one za kierowcą (2 sztuki, po prawej i lewej stronie monokoku, "celujące" w silnik) oraz w kokpicie (1 lub 2 sztuki z przodu lub z boku kokpitu). Co istotne, wspomniana pompa ma własną baterię, z której jest zasilana. Dzięki temu jest niezależna od silnika oraz głównych baterii bolidu i może działać nawet, gdy wszystko inne jest wyłączone.

System gaśniczy może zostać włączony na 3 sposoby. Pierwszy to aktywacja automatyczna, która następuje w momencie, gdy czujniki ciepła w kokpicie lub przy silniku wykażą przekroczenie granicznej temperatury lub jej nagły, znaczący wzrost. Drugi to manualna aktywacja przez kierowcę, gdy uzna on, że znalazł się w sytuacji zagrożenia. Wówczas musi wcisnąć przycisk umieszczony w kokpicie, a reszta zadzieje się samoczynnie. Trzecim sposobem jest aktywacja z zewnątrz. Następuje ona w momencie, gdy mechanik, ratownik lub ktoś inny będący akurat obok bolidu pociągnie za zawleczkę, powodując włączenie gaśnicy i wyłączenie silnika. Zawleczka ta znajduje się z boku górnej części pokrywy silnika.

Po uruchomieniu gaśnicy z dysz wystrzeliwany jest płyn, który rozpręża się i przyjmuje postać piany. W założeniu ma ona osiąść na elementach bolidu i odizolować je od powietrza, powodując zduszenie płomieni. Regulamin techniczny F1 nakazuje, aby 95% płynu ze zbiornika zostało wystrzelone w ciągu nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 sekund. Przez cały ten czas strumień musi płynąć pod stałym ciśnieniem. Podobnie jak w samochodach drogowych, tak i w Formule 1 gaśnice mają określoną żywotność. Jeżeli nie zostaną użyte w ciągu 2 lat od napełnienia płynem, Red Bull oraz inne zespoły muszą odesłać je do dostawcy w celu usunięcia starego środka gaśniczego i napełnienia jej nowym.

Ciekawe przypadki z wyścigów F1

Czasami zdarza się, że jakiś element bolidu płonie i mimo obecności pokładowej gaśnicy konieczna jest interwencja z zewnątrz. Zwykle w takiej sytuacji do akcji wkraczają porządkowi, ale podczas GP Singapuru 2010 Heikki Kovalainen zmuszony był wziąć sprawy we własne ręce. Jeden ze stewardów podał mu gaśnicę, której Fin użył do gaszenia własnego bolidu. Dopiero po chwili wirażowi wspomogli go zza pit wallu.

Dużo poważniejsza sytuacja miała miejsce w trakcie GP Bahrajnu 2020 . Romain Grosjean uderzył wówczas w barierę z taką siłą, że bolid pękł na pół i stanął w płomieniach. Do ugaszenia go konieczna była interwencja porządkowych. FIA przeanalizowała później wypadek, wyciągając szereg wniosków dotyczących m.in. bezpieczeństwa zawodników. Jednym z efektów śledztwa było zlecenie prac nad poprawą właściwości substancji gaśniczej stosowanej w bolidach oraz ochrony przed ogniem i wysoką temperaturą oferowanej przez poszczególne elementy stroju kierowcy.

Sytuacje wymagające użycia gaśnicy zdarzają się w Formule 1 stosunkowo rzadko. Mamy nadzieję, że Max Verstappen i Sergio Perez będą osiągać kolejne dobre wyniki bez obaw o tego rodzaju zagrożenia.