Formuła 1 technicznie: Jak głośne są bolidy F1?

Kiedy władze królowej sportów motorowych zakazały stosowania silników turbo po sezonie 1988, do łask powróciły 3,5-litrowe jednostki wolnossące. Wykorzystywano wówczas od 10 do aż 12 cylindrów, co przekładało się także na głośny wydawany przez nie dźwięk. Następnie F1 zaczęła schodzić stopniowo w dół. W latach 90. coraz powszechniej wybierano silniki 3,5-litra V10, choć nie były one narzucone regulaminem. Od 1998 r. natomiast żadna z ekip nie korzystała z innych jednostek niż powyższe. Stan ten potrwał do sezonu 2006, kiedy do użycia weszły 2,4-litrowe jednostki V8 (z pewnym „okresem przystosowawczym” w latach 2006-2007, kiedy można było używać starych silników V10 z ogranicznikiem obrotów). Ze wspomnianej furtki korzystała w sezonie 2006 stajnia Toro Rosso, ponieważ gdy Red Bull przejmował stajnię Minardi, umowa nie objęła silników. Trzeba więc było szukać innego dostawcy, którym ostatecznie został Cosworth ze swoimi jednostkami V10. Od 2008 do 2013 r. regulamin dopuszczał wyłącznie 2,4-litrowe motory V8. Wszystkie omówione silniki były bardzo głośne. Chcąc uniknąć uszkodzeń słuchu, kibice musieli stosować zatyczki do uszu, a członkowie zespołów przebywający w pobliżu bolidów – specjalne słuchawki.