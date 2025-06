Formuła 1 technicznie: Czy bolid F1 naprawdę pojedzie po suficie?

Przyczepność z opon i z powietrza

Temat opon © Getty Images

Współczesne bolidy Formuły 1 posiadają szerokie opony, wielkie skrzydła oraz specjalnie ukształtowaną podłogę. Dawniej było inaczej – pierwsze auta królowej sportów motorowych stykały się z nawierzchnią za pośrednictwem wąskich szprychowych kół, nie posiadały skrzydeł i były zawieszone tak wysoko, że kształt podłogi nie miał żadnego znaczenia. Z czasem zaczęło się to zmieniać – opony stawały się coraz szersze, pojawiły się skrzydła, a prześwit zmalał do minimalnych wartości. Pod koniec lat 70. pojawił się także efekt przypowierzchniowy, który dosłownie przysysał auta do podłoża. Po sezonie 1982 zakazano jego wykorzystywania, bo samochody stały się zbyt szybkie, a przez to zbyt niebezpieczne. Podłogi były więc płaskie i szerokie, a z tyłu pojawiły się dyfuzory.

Dalszy rozwój poszczególnych elementów w kolejnych dekadach zaowocował samochodami z lat 2017-2021, które dysponowały największym dociskiem w całej historii Formuły 1. Bolidy współczesnej generacji znów korzystają z efektu przypowierzchniowego i choć przed ich wprowadzeniem prognozowano znaczne zmniejszenie docisku, w rzeczywistości dużą jego część inżynierowie zdołali odzyskać. W szczytowym okresie potrafił on niekiedy zbliżać się do 3 ton.

3 min Rysunkowa historia królowej motorsportu Rysunkowa historia królowej motorsportu

Grawitacja trzyma auto na drodze z siłą równą jego masie, a więc stojący bolid do asfaltu przyciska ok. 800 kg. Umieszczając auto na suficie, otrzymamy więc 800 kg próbujące oderwać go od takiej odwróconej nawierzchni. Aby zniwelować ten czynnik, trzeba rozpędzić auto do prędkości ok. 110 km/h – wówczas wygeneruje ono docisk równy swojej masie. Aby utrzymać wspomniane 3 tony docisku, należy rozpędzić je do prędkości maksymalnej. Tutaj jednak zaczynają się schody.

Działanie silnika

Silnik w bolidzie Formuły 1, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jego spalinowa część, jest w stanie dobrze działać tylko w normalnej pozycji. Dzieje się tak, ponieważ, o ile pompa paliwa przepompowuje je z baku do silnika, o tyle jego podróż przez bak i potem przez silnik odbywa się grawitacyjnie. Jeśli zajrzymy do baku, zauważymy, że paliwo jest pobierane tuż nad jego dnem, co wynika oczywiście z tego, że im mniej paliwa, tym niżej ono sięga, zatem przy dnie wyczerpie się na końcu. Jest to tak proste i oczywiste, że nie ma sensu stosować innych rozwiązań, które tylko niepotrzebnie komplikowałyby konstrukcję zamiast skorzystać z podstawowego prawa fizyki.

Za głową mechanika widoczny osprzęt silnika © Red Bull Content Pool

Przestaje to jednak być oczywiste w momencie odwrócenia bolidu do góry kołami – wówczas nie ma jak dostarczyć paliwa do silnika, zatem nie może on działać, a więc auto nie pojedzie. Jazda bolidem Formuły 1 po suficie wymaga w konsekwencji modyfikacji baku i układu paliwowego, aby pobierać benzynę z górnej części zbiornika.

Podsumowując, samochód F1 mógłby pojechać po suficie, gdyby został do tego specjalnie przystosowany, a sam przejazd odbyłby się w odpowiedni sposób. Najpierw należałoby zmodyfikować system doprowadzający paliwo do silnika w taki sposób, aby mógł on działać zarówno w normalnym położeniu, jak i do góry kołami, a także podczas całego obrotu auta wokół osi podłużnej. Inżynierowie pracujący w królowej sportów motorowych to doskonali specjaliści w swoim fachu, zatem gdyby to było konieczne, zapewne byliby w stanie podołać takiemu wyzwaniu.

Drugim krokiem byłoby właściwe zaplanowanie przejazdu na odpowiednio skonstruowanym torze. Musiałby on posiadać odpowiednio długi prosty odcinek na ziemi, który płynnie przechodziłby w pionowy fragment, a potem w kolejną poziomą część, tym razem już do góry nogami. Sam przejazd rozpoczynałby się w normalnym położeniu i dopiero po rozpędzeniu się do odpowiedniej prędkości samochód powinien wjechać na podnoszącą się część toru i przyjąć odwrócone położenie. Gdyby udało się to zrobić, to teoretycznie potem mógłby tak jechać aż do wyczerpania paliwa.

Red Bull używa paliw Esso. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Analiza minimalnej prędkości potrzebnej wówczas do utrzymania samochodu na suficie wskazuje, że niektóre obiekty goszczące Formułę 1 przy pewnych modyfikacjach mogłyby się do tego nadawać. Gdyby więc hipotetycznie odwrócić tor Monza i pozwolić kierowcom jechać prosto przez Variante Rettifilo (zakręty 1 i 2) oraz nieco poszerzyć Variante Della Roggia (zakręty 6 i 7), teoretycznie dałoby się zorganizować GP Włoch do góry nogami przy użyciu bolidów ze zmodyfikowanym układem paliwowym.

Jak na razie jednak Formuła 1 twardo stąpa po ziemi i nikt nie planuje takich odwróconych wyścigów, dlatego liczymy na kolejne sukcesy Maxa Verstappena i Yukiego Tsunody w normalnym położeniu.