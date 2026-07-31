Formuła 1 technicznie: Kamizelki chłodzące kierowców

Sauna na kołach

Człowiek i maszyna jako jedność © Liam Fabre

Kokpit bolidu Formuły 1 to wyjątkowe miejsce pracy – z jednej strony jest ciasny, gorący i niezbyt wygodny, a z drugiej fascynujący i jedyny w swoim rodzaju. Nic więc dziwnego, że miliony ludzi na całym świecie marzą, aby się tam znaleźć. Gdyby jednak rzeczywiście pozwolić komuś pojechać w prawdziwym wyścigu F1, zwłaszcza w upalnej pogodzie, taki amator mógłby się zdziwić. Silnik grzejący się do kilkuset stopni ogrzewa również kokpit, w którym temperatura może przekraczać 40 stopni Celsjusza. Gdy dojdzie do tego wysoka temperatura powietrza w upalny dzień, otrzymujemy prawdziwą saunę na kołach, w której samo siedzenie, nie mówiąc o prowadzeniu jej na granicy możliwości auta i kierowcy, jest nie lada wyczynem.

Jak chłodzą się kierowcy F1?

W przeszłości zawodnicy zazwyczaj po prostu musieli przecierpieć upalne zawody. W skrajnych przypadkach, jak np. najgorętszy wyścig w historii , czyli GP Bahrajnu 2005, kierowcy podczas pit-stopów byli polewani wodą z butelek. W tak wysokiej temperaturze (42,5 stopnia) nawet to nie było jednak zbyt pomocne. Bardziej widowiskowo wyglądało to w latach 50., kiedy osoby stojące przy torze polewały zawodników wodą wprost z wiader. We współczesnej Formule 1 jest to oczywiście nie do pomyślenia.

Juan Manuel Fangio i Giuseppe Nino Farina podczas GP Francji 1951 © Universal/Corbis/VCG via Getty Images

GP Kataru 2023 to kolejny wycieńczający wyścig, w którym przyszło rywalizować najszybszym kierowcom świata. Choć było chłodniej niż w 2005 r. w Bahrajnie (w Katarze termometry pokazały „zaledwie” nieco ponad 35 stopni), to w połączeniu z bardzo wysoką, sięgającą nawet 80% wilgotnością powietrza, warunki szybko stały się nie do zniesienia. Z powodu bliskości silnika i ciasnoty kokpitu temperatura w jego wnętrzu przekraczała 50 stopni. Niektóre szacunki wskazują nawet na 80 stopni w kokpicie, ale ta wartość wydaje się przesadzona. Pomne tych wydarzeń władze F1 szybko zareagowały, wprowadzając do użytku specjalnie kamizelki chłodzące.

3 min Rysunkowa historia królowej motorsportu Rysunkowa historia królowej motorsportu

Kamizelka chłodząca – jak działa i kiedy jej użyć?

Stosowana w Formule 1 kamizelka chłodząca to strój, w którym do zwykłego materiałowego bezrękawnika przymocowano system rurek, którymi płynie czynnik chłodzący. Kiedy kierowca zasiada w kokpicie, kamizelka zostaje podłączona do specjalnego systemu w samochodzie. Składa się on ze zbiornika płynu chłodzącego, wymiennika ciepła oraz pompy, która tłoczy chłodziwo przez rurki. Łączna masa całego tego systemu wraz z kamizelką to 5 kg.

Max Verstappen w kamizelce chłodzącej © Mark Thompson/Getty Images

Jeżeli prognozy pogody będą zapowiadać upał, dyrektor wyścigu ma prawo określić go jako „zagrożony wysoką temperaturą”, co automatycznie będzie wiązało się z obowiązkiem zastosowania systemu chłodzącego. Nie oznacza to jednak konieczności użycia kamizelki jako takiej. Regulamin nakazuje bowiem zamontowanie w aucie wspomnianej chłodnicy i pompy, które razem ważą 4,5 kg. Pozostałe 0,5 kg to masa kamizelki. Jeśli kierowca nie będzie chciał jej założyć, nie ma takiego obowiązku. Wówczas jednak pod jego fotelem zostanie zainstalowany półkilogramowy balast, a reszta systemu pozostanie w bolidzie, ale do niczego niepodłączona. Chodzi o to, aby nikt nie próbował poprawić swoich osiągów poprzez niebezpieczne dla zdrowia oszczędzanie na masie.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Kierowcy mają własne opinie na temat kamizelek. Max Verstappen dla przykładu krytykuje ich stosowanie, gdyż, jak mówi, w kokpicie nawet bez nich jest wystarczająco ciasno i niewygodnie. Zdaniem Holendra nie trzeba jeszcze dodawać kierowcy zestawu rurek, które po zapięciu pasów boleśnie wbijają się w ciało. Wtórują mu m.in. Lewis Hamilton, Charles Leclerc czy Oscar Piastri. Zawodnicy wskazują także na krótki czas działania systemu. Jak wyliczają, po 15-20 minutach cały system nagrzewa się tak bardzo, że przestaje chłodzić kierowcę. Jedynie George Russell wprost poparł dalsze stosowanie kamizelek. Zdaniem Brytyjczyka choć rzeczywiście są one niewygodne, być może dalsze ich wykorzystywanie pozwoli je rozwinąć i opracować łatwiejsze do użycia wersje.

Ale gorąco! © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

W Europie trwa teraz lato, zatem niewykluczone, że nadchodzące rundy na Starym Kontynencie będą uznane za zagrożone wysoką temperaturą. Na tym jednak nie koniec, gdyż przed nami m.in. GP Singapuru, rozgrywane w parnym, niesamowicie wilgotnym powietrzu. Liczymy, że – z kamizelkami czy bez nich – kierowcy Red Bulla dobrze poradzą sobie w kolejnych wyścigach.