Formuła 1 technicznie: Ile widać z kokpitu bolidu F1?

Mały, ciasny, ale własny

Kokpit samochodu F1 to miejsce pracy kierowcy, w którym jest narażony na różnego rodzaju zagrożenia, począwszy od przeciążeń powstających przy przyśpieszaniu, skręcaniu i hamowaniu, a kończąc na potencjalnych poważnych urazach będących wynikiem różnego rodzaju wypadków. Oznacza to, że kluczowe dla zdrowia i bezpieczeństwa zawodnika jest to, aby kokpit był z jednej strony jak najlepiej osłonięty przed czynnikami zewnętrznymi, a z drugiej – aby w jego wnętrzu było kierowcy jak najwygodniej. Aby to osiągnąć, stosuje się przede wszystkim doskonale dopasowane fotele, tworzone indywidualnie dla każdego zawodnika i umieszczone w aucie w taki sposób, aby miał on jak największą swobodę ruchów rąk i nóg, a jednocześnie aby był schowany możliwie głęboko w samochodzie.

W kokpicie sporo się zmieniło © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool

Tak ścisłe dopasowanie powoduje, że w przypadku konieczności zastąpienia jednego kierowcy innym nawet dorobienie indywidualnego fotela nie wystarczy do zapewnienia mu całkowitej wygody, ponieważ zbyt szeroki zagłówek albo zbyt blisko umieszczone pedały gazu i hamulca skutecznie uniemożliwiałyby prawidłowe i bezpieczne ułożenie się w kokpicie. Podsumowując, nikt w danym bolidzie nie będzie się czuł tak wygodnie, jak konkretny kierowca, dla którego był on budowany. Z tego względu np. Max Verstappen i Sergio Perez nie mogliby się ot tak zamienić swoimi autami. Każdy z nich musiałby wziąć ze sobą przynajmniej własny fotel i kierownicę, a i tak nie dałoby to pełni komfortu.

Niska pozycja (siedzenie zawodnika znajduje się tuż nad podłogą auta) w połączeniu ze stosowanymi od wielu lat wysokimi bocznymi częściami zagłówka i wprowadzonym przed kilku laty pałąkiem Halo sprawia jednak, że z kokpitu niewiele widać. Od sezonu 2022 sytuację pogarszają dodatkowo owiewki umieszczone nad przednimi kołami, które zasłaniają sporą część widoku po skosie na boki. Niemal natychmiast po ich wprowadzeniu pojawiły się krytyczne głosy zawodników skarżących się na tę niedogodność i domagających zmian w tym obszarze.

Kask

3 min Historia kasku Ricciardo z Abu Zabi Historia kasku Ricciardo z Abu Zabi

Głowa kierowcy musi być jak najlepiej chroniona, dlatego obowiązkowym elementem jego stroju jest jej nakrycie. Dawniej były to proste czapki zasłaniające właściwie tylko czubek głowy, później pojawiły się twarde skorupy w podobnym kształcie. Wszystkie one odsłaniały jednak twarz, a więc w żaden sposób nie zmniejszały widoczności. W latach 70. do użytku weszły pełne kaski, które używane są – oczywiście po wielu modyfikacjach i ulepszeniach – aż do dziś. Ich współczesne wersje mają stosunkowo niewielkie wizjery, których rozmiar jest ograniczony zapisami regulaminu. Dodatkowo na górnej części szybki często znajdują się logotypy sponsorów, które jeszcze bardziej zmniejszają pole widzenia. Oznacza to, że kiedy kierowca w kasku wsiądzie do samochodu i zamknie szybę, będzie mógł patrzeć właściwie tylko do przodu i na boki o tyle, o ile wąski zagłówek pozwoli mu odwrócić głowę.

Lusterka w F1 - małe, ale bardzo ważne © Getty Images / Red Bull Content Pool

Aby wiedzieć, co dzieje się z tyłu, zawodnicy potrzebują lusterek, ale tu pojawia się konflikt interesów. Dla kierowców jest to bowiem niezbędna pomoc do obserwowania otoczenia auta, natomiast dla inżynierów – element zakłócający strumień powietrza opływający bolid. Aby dać tym pierwszym jak najlepszą widoczność i uniemożliwić tym drugim nadmierne zmniejszanie lusterek, ich minimalną wielkość także wyznacza regulamin techniczny.

Co widać i gdzie należy patrzeć?

Zawodnik zamknięty w ciasnej klatce widzi niewiele. Może on patrzeć tylko na wprost i lekko w górę; nie ma więc szansy zobaczyć tego, co znajduje się w pobliżu poniżej poziomu jego głowy. Nie widzi zatem przedniego skrzydła, aut rywali znajdujących się z boku i lekko z tyłu, poza obszarem widocznym w lusterkach, a nawet miejsca, w którym powinien się zatrzymać na polu startowym. W tym ostatnim przypadku pomocą jest kolorowa linia wychodząca daleko poza obręb pola i wskazująca zawodnikowi, gdzie powinny się znaleźć przednie koła. W momencie jej osiągnięcia słyszy on także sygnał dźwiękowy. W ostatnich latach Formuła 1 umożliwiła kibicom wejście do świata kierowców poprzez instalację kamer w ich kaskach. Dopiero z tej perspektywy widać, jak trudno jest dostrzec szczegóły otoczenia w aucie pędzącym ponad 300 km/h i jak niewiele potrzeba, aby nadziać się na inny samochód. Zawodnicy F1 są przy tym tak doskonale wyszkoleni, że nawet w takich warunkach są w stanie zauważyć np. wyciek w aucie, za którym akurat jadą czy zwierzęta, które wtargnęły na tor.

Podczas jazdy samochodem każdy z nas patrzy na drogę przed sobą. W przypadku kierowców poruszających się po torze należy jednak nieco zmodyfikować „drogowe” odruchy. Przede wszystkim należy patrzeć nie na zakręt, do którego dojeżdżamy, a na kolejny, do którego za chwilę będziemy się zbliżać. Miejsca, na które patrzy kierowca, doskonale widać na jednym z zamieszczonych w Internecie filmów, w którym zawodnik F1 jeździ w symulatorze z włączonym eye-trackerem.

Prowadzenie bolidu F1 wymaga ogromnych umiejętności, a także doskonałego refleksu. W ułamku sekundy trzeba podejmować decyzje na podstawie ograniczonych danych i niepełnego obrazu sytuacji. Błąd grozi w najlepszym razie stratą pozycji, a w najgorszym – wypadkiem, niejednokrotnie bardzo poważnym. Jesteśmy pewni, że Max Verstappen i Sergio Perez sprawnie poradzą sobie z tymi trudnościami, odnosząc w barwach Red Bulla jeszcze wiele zwycięstw.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „ Ze świata F1 ” na YouTube.