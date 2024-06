F1 technicznie: kopiowanie najwyższą formą pochwały

Aby odnosić sukcesy w Formule 1, należy zatrudnić najlepszych inżynierów, stworzyć im najlepsze warunki pracy i dostarczyć najlepsze narzędzia. Wszystko po to, by mogli zbudować bolidy szybsze niż konstrukcje konkurencyjnych ekip. Każdy przygotowuje swoje auto według tego samego regulaminu technicznego, dlatego kluczem do uzyskania przewagi jest jego kreatywna interpretacja i znalezienie rozwiązań, na które nie wpadnie nikt inny, a jednocześnie które będą zgodne z przepisami. Można także spróbować drogi na skróty, czyli skopiować rozwiązanie zastosowane przez inny zespół. Nie zawsze jednak jest to dobry pomysł.

Jesteśmy ekipą środka stawki i dysponujemy przednim skrzydłem, które generuje duży docisk, ale źle kieruje powietrze. Strumień gazu zamiast omijać przednie koła, wpada wprost na nie, niepotrzebnie zwiększając opór aerodynamiczny całego auta. Chcemy rozwiązać ten problem poprzez skopiowanie przedniego skrzydła z najszybszego bolidu w stawce, jednak nie do końca rozumiemy jego koncepcję. Montujemy nowy element w naszym aucie, po czym okazuje się, że choć strumień powietrza rzeczywiście omija koła i opór jest mniejszy, z powodu zbyt małego docisku na przedniej osi samochód gorzej skręca. W efekcie nasi kierowcy kręcą jeszcze gorsze czasy niż dotąd. Zmusza nas to do powrotu do poprzedniej wersji elementu, a czas i środki poświęcone na kopiowanie innych zostają po prostu zmarnowane. Ponieważ natomiast nie zyskaliśmy czasu względem poprzedniej specyfikacji, podczas gdy inne zespoły się rozwijały, zamiast być w środku stawki, spadliśmy na jej koniec.

Kopiowanie jest możliwe, ale wszędzie, gdzie chodzi o sprawy techniczne, najważniejsza jest kwestia „jak”. Jeżeli nie wiesz jak coś działa, to możesz kopiować co zechcesz, ale lepiej, abyś został przy tym, co rozumiesz. Jeśli kopiujesz dla samego kopiowania, to nie zadziała.

Jak wskazywał inżynier, to trochę jak ewolucja, taka jaką opisał Darwin. Biorąc pomysł od kogoś innego, dodaje się do niego efekty własnych przemyśleń, tworząc swoją koncepcję. Następnie rozwija się ją w zgodzie z własnymi potrzebami oraz możliwościami.

Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Jeżeli nie masz tego samego celu, co twórca oryginału, to do niczego nie dojdziesz, korzystając z jego metod.

