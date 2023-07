Formuła 1 technicznie: Wpływ masy na osiągi bolidu F1

798 kg – dużo czy mało?

Bolid AT04 na sezon 2023 F1 © Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

Samochody Formuły 1 w sezonie 2023 muszą ważyć co najmniej 798 kg. Tak wynika wprost z zapisów regulaminu technicznego, który początkowo wyznaczał minimalną masę aut na 795 kg, jednak później został zmieniony z uwagi na trudności zespołów w osiągnięciu tej wartości. Jako że w F1 każdy kilogram ma znaczenie, ekipy starały się konstruować bolidy o masie jak najbardziej zbliżonej do 795 kg. Problem w tym, że mało komu się to udawało – większość samochodów była za ciężka o kilka do nawet kilkunastu kilogramów. Pragnąc ułatwić życie inżynierom, władze F1 zdecydowały się podnieść minimalną masę, jednak niektóre konstrukcje nadal przekraczają nawet tę powiększoną wartość. Okazuje się więc, że 798 kg to dużo jak na całą historię królowej sportów motorowych, ale niewiele w trwającym sezonie.

Prowadzenie

Im samochód jest cięższy, tym wolniej się rozpędza i tym dłuższą ma drogę hamowania. Energia kinetyczna danego ciała pozostającego w ruchu zależy od jego masy oraz prędkości, z jaką się on porusza. Oznacza to, że tegoroczny Red Bull RB19 jadący z prędkością np. 300 km/h będzie miał większą energię kinetyczną niż np. Red Bull RB1 z sezonu 2005, ważący zaledwie 605 kg i jadący tak samo szybko. Z perspektywy kierowcy inaczej jeździ się ciężkim samochodem, a inaczej lekkim. Ciężki gorzej reaguje na stery, ale z drugiej strony jest bardziej stabilny. Dobrze widać to w nagraniach z kamer pokładowych, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu zawodnicy musieli walczyć ze swoimi autami, wyciągać je z uślizgów, zakładać kontry i pilnować ich nawet na prostych. Obecne konstrukcje poruszają się niemal jak po sznurku. Będąc sprawiedliwym, należy jednak podkreślić, że nie wynika to tylko z ich większej masy, ale także – a nawet przede wszystkim – z dużo większego docisku aerodynamicznego i przyczepności mechanicznej z opon.

2 min Wirtualne okrążenie toru Silverstone Alex Albon pokazuje, jak wygląda okrążenie toru Silverstone tuż przed startem rundy F1 w Wielkiej Brytanii.

Silnik bolidu F1 generuje pewną moc i pewien moment obrotowy – zależne od ustawień, ale mniej-więcej stałe przez cały wyścig. Z upływem okrążeń i wypalaniem kolejnych kilogramów paliwa samochody stają się lżejsze. Oznacza to, że dysponując wciąż tą samą mocą, można szybciej wprawić je w ruch i nadać im większą prędkość w krótszym czasie. To właśnie – w połączeniu z rosnącą przyczepnością toru dzięki coraz większej ilości gumy wgniecionej w asfalt – sprawia, że czasy okrążeń poprawiają się z czasem, a o gratisowy punkcik za najszybciej pokonane kółko walczy się zazwyczaj w końcówce dystansu. Przeliczając to na czas i pomijając zmiany przyczepności, można przyjąć w pewnym przybliżeniu, że każde 10 kg dodatkowego ciężaru powoduje pogorszenie tempa o ok. 0,3 s na dystansie 1 okrążenia.

Opony

Im samochód jest cięższy, tym większa siła przyciska go do podłoża, a więc także większa siła dociska opony do asfaltu. Ogumienie musi więc zmagać się z większym tarciem, przekładającym się na jego większe zużycie i szybszą degradację. Z drugiej jednak strony im większe tarcie, tym łatwiej jest dogrzać oponę. Na gorących oponach auto ma większą przyczepność i lepiej się prowadzi, zatem do pewnego momentu możemy powiedzieć, że im ciężej i goręcej, tym lepiej. Jeśli jednak guma się przegrzeje, zacznie się niszczyć, a tempo jazdy drastycznie się pogorszy.

Bezpieczeństwo

Halo zrobi niezłe "halo" w F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wraz z upływem lat i kolejnymi tragicznymi wypadkami, władze Formuły 1 dodawały do regulaminu coraz to nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Najnowszą innowacją, spośród tych widocznych na pierwszy rzut oka, jest Halo, czyli obręcz nad kokpitem chroniąca głowy zawodników. Niektóre inne nowinki są jednak zupełnie niedostrzegalne. Należą do nich ściany kokpitu i struktury zderzeniowe, które ukryte są we wnętrzu auta albo stanowią część jego poszycia, przez co nie widać ich grubości. Pogrubiane sukcesywnie od jakiegoś czasu są jednym z powodów wzrostu minimalnej masy auta z 605 do 798 kg w kilkanaście lat.

Ich stosowanie bezpośrednio przekłada się jednak na bezpieczeństwo, ponieważ gdyby dawne bolidy dysponowały współczesnymi zabezpieczeniami, wiele wypadków z tamtego okresu byłoby dużo mniej groźnych dla kierowców. Jak już wspomniałem, energia kinetyczna auta zależy od jego masy, zatem na kierowców bolidów z różnych epok uderzających w przeszkodę z tą samą prędkością oddziaływałyby różne siły. Podsumowując, czołowe uderzenie w barierę w dzisiejszym samochodzie byłoby bardziej bolesne od analogicznego wypadku w dawnym aucie, jednak naraziłoby kierowcę na mniej szkód związanych z uderzającymi go szczątkami bolidu czy zagrożeniem pęknięciem monokoku (a takie kraksy również się zdarzają, choć na szczęście bardzo rzadko).

Pomimo faktu, że Red Bull RB19 jest cięższy od modeli używanych przez zespół „Czerwonych Byków” w poprzednich latach, dzięki mocnemu silnikowi i doskonałej aerodynamice jest jednym z najszybszych i najbardziej dominujących samochodów w całej historii Formuły 1. Liczymy, że Max Verstappen i Sergio Perez odniosą za jego kierownicą jeszcze wiele zwycięstw, a zmieniająca się w trakcie wyścigu masa będzie miała jak najlepszy wpływ na tempo, z jakim podążają w kierunku mety.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „ Ze świata F1 ” na YouTube.