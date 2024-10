Formuła 1 technicznie: Jak odpalić silnik w bolidzie?

Brak rozrusznika w bolidach F1

Najważniejszą cechą różniącą samochody Formuły 1 od zwykłych drogowych konstrukcji jest brak rozrusznika. Oznacza to, że do 2013 r. niemożliwe było włączenie silnika bez pomocy z zewnątrz. Niejeden kierowca przedwcześnie zakończył wyścig nie z powodu rozbitego bolidu, ale właśnie dlatego, że przypadkowo zgasił silnik. Od sezonu 2014 uruchomienie go samodzielnie przez zawodnika jest już "tylko" trudne i wymagające sprzyjających okoliczności. O tym jednak w dalszej części tekstu.

Brak wewnętrznego rozrusznika powoduje, że ekipy muszą korzystać z urządzeń zewnętrznych. Znajdują się one w garażu i są wyciągane tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu bolid jest lżejszy i nie wozi niepotrzebnych mechanizmów - wszak kiedy silnik już działa, rozrusznik staje się zbędny. Aby użyć zewnętrznego rozrusznika, należy wetknąć jego wał w otwór w tylnej części podłogi bolidu. Wewnątrz auta połączy się on z wałem korbowym silnika i rozkręci go do potrzebnych obrotów. Nie można tego jednak zrobić bez przygotowania.

Przygotowanie do odpalenia bolidu F1

Podczas jazdy poszczególne elementy samochodów Formuły 1 rozgrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Muszą być do tego przystosowane, a to sprawia, że niezbyt dobrze radzą sobie, gdy jest zimno. Nie można więc odpalać silnika w temperaturze otoczenia - trzeba go najpierw rozgrzać. Robi się to poprzez przepompowanie odpowiednio gorącego czynnika przez układ chłodzenia, którym zazwyczaj płynie chłodziwo. Staje się on więc na chwilę swego rodzaju "układem grzania". Zewnętrzna pompa jest podłączona do auta i działa, dopóki silnik nie osiągnie temperatury 80 stopni. Mechanicy monitorują cały ten proces na komputerze podłączonym do ECU, czyli modułu sterującego silnikiem.

Kolejnym krokiem jest rozgrzanie oleju. Przez cały opisany powyżej proces silnik pozostaje bowiem suchy. Olej rozgrzewany jest w innej pompie, krążąc pomiędzy nią a zbiornikiem w bolidzie. Odbywa się to w tym samym czasie, co rozgrzewanie silnika i kończy się, gdy olej również osiągnie ok. 80 stopni. Teraz trzeba umieścić olej w silniku, aby zapewnić odpowiednie smarowanie i uniknąć usterki, np. zatarcia.

Dopiero w tym momencie do bolidu podłącza się rozrusznik. Na początku z jego pomocą powoli kręci się wałem korbowym silnika, co wywołuje przepływ oleju w miejsca, w których powinien się on znaleźć. Później, gdy silnik jest już odpowiednio nasmarowany, można przystąpić do odpalania. Czas takiego powolnego kręcenia wałem napędowym jest różny w zależności od tego, czy bolid był już odpalany danego dnia, jak dawno temu zgaszono silnik itp. Jeśli bowiem pomiędzy elementami zostały resztki oleju, to jest mniej miejsc, w których go brakuje.

Za głową mechanika widoczny osprzęt silnika © Red Bull Content Pool

Odpalanie właściwe

Kiedy mamy już gorący silnik nasmarowany gorącym olejem i pod odpowiednim ciśnieniem (to jeden z parametrów kontrolowanych na komputerze) możemy go wreszcie włączyć. Włączamy więc zapłon i otwieramy dopływ paliwa. Zwiększamy obroty zewnętrznego rozrusznika i czekamy aż bolid odpali. Następnie zabieramy rozrusznik i chowamy go do czasu aż znów będzie potrzebny. Co ciekawe, zawsze znajduje się on w tym samym miejscu , podobnie jak wszystkie inne narzędzia i elementy wyposażenia garażu.

Ciekawe przypadki z historii Formuły 1

Od czasu wprowadzenia hybrydowych jednostek napędowych w sezonie 2014 teoretycznie możliwe jest odpalenie silnika z poziomu kokpitu bez pomocy z zewnątrz. Raz mieliśmy nawet okazję przekonać się, że jest to wykonalne także w praktyce. Przed GP Bahrajnu 2021 Sergio Perez w ramach normalnej procedury startowej ruszył ze swojego pola na okrążenie rozgrzewkowe , w trakcie którego zgasł mu silnik. Meksykanin nie mógł w tym momencie skonsultować się z inżynierem wyścigowym i poprosić o porady. Musiał działać samodzielnie i - co najważniejsze - szybko. Miał szczęście, że zdarzyło się to już po pokonaniu okrążenia wyjazdowego w drodze z garażu na pola startowe oraz po przejechaniu fragmentu kółka rozgrzewkowego, a nie na samym jego początku.

Dzięki temu elektryczna część hybrydy zdołała zgromadzić dość energii, aby Checo mógł skorzystać z niej do rozkręcenia wału korbowego na tyle, aby silnik podjął dalszą pracę. Warto podkreślić, że był to dla niego debiut w barwach Red Bull Racing, a więc także pierwszy wyścig w bolidzie napędzanym jednostką Hondy. Oprócz stresu musiał więc poradzić sobie z nową dla siebie konstrukcją. Przed startem sezonu z pewnością poznał ją najlepiej jak mógł podczas testów oraz w symulatorze, ale nie miał wcześniej okazji przyzwyczaić się do jej zachowania w prawdziwym wyścigu. Niemniej jednak poradzł sobie w tej sytuacji wzorowo i dzięki zachowaniu stalowych nerwów mógł wrócić do rywalizacji.

Drugi ciekawy przypadek to sytuacja Lewisa Hamiltona z GP Europy 2007. Na zalanym wodą torze kilku kierowców, w tym również Brytyjczyk, wypadło z trasy, zakopując się w żwirze. On jednak zdołał powrócić na trasę. W pewnym momencie wywieszono czerwone flagi, a podczas przygotowań do restartu okazało się, że wewnątrz kanału przeznaczonego do wprowadzenia rozrusznika utknął kamień. Mechanicy rozpaczliwie probowali udrożnić go i udało im się to w ostatniej chwili. Okazuje się zatem, że nawet niepozorny kamyk, jeśli znajdzie się w nieodpowiednim miejscu, może unieruchomić cud techniki, jakim jest bolid Formuły 1.

Takie sytuacje zdarzają się jednak niezmiernie rzadko. Mamy więc nadzieję, że ani Max Verstappen , ani Sergio Perez nie będą musieli się z nimi mierzyć.