Formuła 1 technicznie: "Super DRS" Red Bulla

Tylne skrzydło generuje docisk, ponieważ powietrze po spodniej stronie jego płatów porusza się szybciej niż to nad nimi. Różnica prędkości przekłada się na różnicę ciśnień, przez co na górze płata jest ono znacznie wyższe niż na spodzie. Wszystko działa dokładnie tak jak w przypadku skrzydła samolotu, tylko "do góry nogami". Aktywacja systemu DRS i podniesienie górnego płata powoduje powstanie szczeliny, przez którą powietrze znad skrzydła ucieka pod jego spód. Zmniejsza to opór aerodynamiczny, ale także powoduje obniżenie ciśnienia nad skrzydłem i wzrost ciśnienia pod nim, a więc zmniejsza powstający w tym miejscu docisk.

Powietrze płynące pod podłogą auta F1 wpada do dyfuzora, czyli zespołu rozszerzających się kanałów. Jeśli w naczyniu o danej objętości umieścimy daną ilość gazu, to otrzymamy pewne ciśnienie. Gdy tę samą ilość gazu przeniesiemy do większego naczynia, jego ciśnienie spadnie, ponieważ wzrośnie objętość. Dlatego właśnie im dyfuzor jest większy, tym większy docisk generuje. Regulam techniczny Formuły 1 określa jednak jego maksymalne wymiary, dlatego pewnych ograniczeń nie przeskoczy nawet najlepszy inżynier. Rozwiązaniem jest powiększenie dyfuzora poza jego obrębem. Wymaga to jednak doskonale rozwiniętego analitycznego myślenia, kreatywności w interpretacji przepisów oraz swoistej smykałki do przekonywania delegatów technicznych FIA, że dane rozwiązanie jest legalne. Red Bull ma w swoich szeregach doskonałych specjalistów dowodzonych przez Adriana Neweya, pod którego kierownictwem opracowano zatem rozwiązanie równie proste, co genialne.

