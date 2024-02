Formuła 1 technicznie: Co wiemy po testach przed sezonem 2024?

Aby zbudować szybki bolid Formuły 1, nie wystarczy przeczytać regulamin. Należy jeszcze zinterpretować go w dogodny dla siebie sposób, a potem przekonać władze Formuły 1, że zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Każda ekipa szuka w tej kwestii kruczków prawnych i konkurenci Red Bulla także wpadają na ciekawe pomysły. Przykładem może być Mercedes W15 z interesującym przednim skrzydłem. Regulamin techniczny mówi, że każdy z 4 płatów skrzydła musi być połączony z nosem. Ma to zapobiegać tworzeniu przez ekipy „luźno wiszących” płatów, generujących wiry, które pomagały danemu samochodowi, ale znacznie utrudniały innym jazdę za nim. Ekipa z Brackley obeszła ten wymóg, tworząc szeroki czwarty płat skrzydła, kończący się w optymalnym z punktu widzenia aerodynamiki miejscu, a z nosem połączony tylko cienkim łącznikiem. Odeszła także od koncepcji „zero pod”, w myśl której auto miało być pozbawione klasycznych sidepodów. Ponadto niektóre elementy przedniego zawieszenia W15 sugerują, że może ono mieć możliwość regulacji punktu mocowania wahacza do monokoku, co dotychczas było niespotykane. Czy te zmiany poskutkują poprawą tempa bolidów z trójramienną gwiazdą? To pokażą najbliższe tygodnie.