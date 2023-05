Formuła 1: Jak stworzyć tor uliczny?

Obiekty uliczne charakteryzują się wąskimi, ciasnymi zakrętami, co wynika często z układu ulic oraz budynków znajdujących się pomiędzy nimi. Organizatorzy wyścigów w takich miejscach muszą brać to pod uwagę przy wytyczaniu nitki toru. Planując układ Baku City Circuit, chcieli oni poprowadzić tor wokół tamtejszego zamku, co zaowocowało najwęższym zakrętem w całym kalendarzu Formuły 1 – w łukach nr 8 i 9 kierowcy mają zaledwie 7,6 m między jedną a drugą ścianą. Dla porównania minimalna szerokość większości obiektów to 12 m, a na prostych startowych minimum wynosi 15 m. Zanim w kalendarzu pojawiła się runda w Baku, za najwolniejszy i najciaśniejszy zakręt uważano słynny nawrót w Monako. Nie bez powodu trzykrotny mistrz świata Nelson Piquet dość obrazowo określał jazdę w Księstwie.