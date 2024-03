Formuła 1 technicznie: Analiza bolidu VCARB 01

Visa Cash App RB F1 to nowa nazwa ekipy startującej do końca poprzedniego sezonu Formuły 1 jako AlphaTauri. W parze z rebrandingiem poszło wiele innych zmian strukturalnych i osobowych na czele ze zmianą szefa ekipy. Odchodzącego na emeryturę Franza Tosta zastąpił Laurent Mekies, a dotychczasowy sternik zespołu z Faenzy pozostanie jeszcze przez jakiś czas do jej dyspozycji w roli konsultanta. Z technicznego punktu widzenia najważniejszą zmianą jest jednak to, że włoski zespół zacieśnił współpracę technologiczną z Red Bullem i zdecydował się na zakup większej ilości elementów niż miało to miejsce w poprzednich latach.