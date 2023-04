Formuła 1 technicznie: Wpływ wiatru na bolid F1

Mimo tych zabiegów auta królowej sportów motorowych mają współczynnik oporu czołowego porównywalny do tego, jakim może „pochwalić się” śmieciarka, a przy hamowaniu samo puszczenie pedału gazu powoduje wytracanie prędkości tak duże, jak w zwykłym sportowym aucie przy wciśnięciu pedału hamulca w podłogę. Powoduje to, że kiedy wieje wiatr, parametry przyśpieszania i hamowania znacznie różnią się od tych, z którymi kierowca ma do czynienia podczas jazdy w ciszy. Fizyka i matematyka mówią nam, że opór generowany przez wiatr jest wprost proporcjonalny do kwadratu prędkości, z jaką on wieje. Każda zmiana prędkości wiatru zmusza więc kierowców do ponownego obliczania np. punktów hamowania czy bezpiecznej prędkości, z jaką mogą poruszać się w zakrętach.