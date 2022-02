Co najważniejsze, to że samochód zachowuje się płynnie. Na ten moment nie skupiam się na czasach okrążeń – zrobię to podczas Q3 w Bahrajnie. Najważniejsze jest przejechanie jak największej liczby okrążeń i sprawdzenie każdego elementu samochodu. Jazda RB18 naprawdę sprawiła mi sporo frajdy!