GP Meksyku F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Autodromo Hermanos Rodriguez

Austriak miał wówczas do dyspozycji najmocniejszy silnik w historii Formuły 1 - ponad 1500-konny motor BMW. Drugie podejście F1 do Meksyku skończyło się w 1992 r., a na trzecie musieliśmy poczekać aż do sezonu 2015. Królowa sportów motorowych powróciła wtedy na przebudowany obiekt, który stracił jeden ze swoich najbardziej ikonicznych zakrętów - niesamowita Peraltada została zmieniona tak, by kierowcy osiągali tam niższe prędkości. Wcześniej była podobna do Paraboliki na Monzy (w tym roku przechrzczonej na Curva Michele Alboreto), tylko jeszcze bardziej zdradliwa i niebezpieczna. W obecnej konfiguracji tor liczy 4,304 km długości. Rekord okrążenia wynosi 1:18,741, a ustanowił go w 2018 r. Valtteri Bottas w Mercedesie. W sezonie 2021 wyścig będzie oficjalnie nosił miano Grand Prix Miasta Meksyk, a nie jak dotychczas Grand Prix Meksyku jako państwa z uwagi na zmiany dotyczące organizatorów imprezy.