Najwcześniej zdobyte tytuły mistrzowskie w F1

Podium w omawianym zestawieniu zamykają ex-aequo Michael Schumacher (dwukrotnie), Sebastian Vettel oraz Max Verstappen, którzy triumfowali na 4 wyścigi przed końcem odpowiednio w sezonach 2001, 2004, 2011 i 2022. Schumi dokonał tego w 13. w kalendarzu GP Węgier 2001, wygrywając 7 rund, a pozostałe kończąc na 2. miejscu i raz nie dojeżdżając do mety. W 2004 r. musiał czekać o 1 wyścig więcej, do 14. w kalendarzu GP Belgii. W tych wyścigach zwyciężał 12 razy, raz był 2., a raz nie dojechał do mety. Vettel swój drugi w karierze tytuł przypieczętował w 15. w kalendarzu GP Japonii, wygrywając po drodze 9 rund, 4 razy zajmując 2., raz 3. i raz 4. miejsce. Max ubiegłoroczną kampanię rozstrzygnął na swoją korzyść również w GP Japonii, które jednak tym razem było 18. rundą w kalendarzu. W drodze po tytuł wygrał 12 razy, a oprócz tego raz był 2., raz 3., dwa razy 7. i 2 razy nie dojechał do mety.

