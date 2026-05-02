F1: Visa Cash App Racing Bulls w wyjątkowym malowaniu na GP Miami

Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) zaprezentował odważne nowe barwy na Grand Prix Miami 2026, przedstawiając efektowne malowanie w odcieniu słonecznej żółci. Stworzony po to, by oddać energię Miami, bolid VCARB 03 wyjedzie na tor w wyrazistej odsłonie, łączącej wyczynowy charakter motorsportu z letnim klimatem miasta.

Inspiracją dla nowego malowania był nowy, letni smak Red Bulla Summer Edition Sudachi Lime. Efekt to projekt, który jednoznacznie kojarzy się z latem – śmiały, pełen energii i stworzony po to, by wyróżniać się na torze.

Wakeboardzista Guenther Oka prezentuje nowe, odważne barwy VCARB w Miami © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Prezentacja w pełni czerpała z klimatu wodnych sportów Miami. Wakeboardzista Guenther Oka wybił się z rampy i wykonał backflipa nad samochodem, jednocześnie zrywając z niego osłonę w powietrzu. Gdy materiał opadł, po raz pierwszy odsłonięto nowe malowanie. Na miejscu nie mogło zabraknąć także kierowców Liama Lawsona i Arvida Lindblada, którzy pojawili się na premierze w Miami w efektownym stylu – przypływając na skuterach wodnych Ski-Doo.

Motyw Miami został zresztą rozwinięty także po samej premierze – zespół zorganizował widowiskowy rejs jachtem. Nowe barwy trafiły następnie do nadbrzeżnej lokalizacji, gdzie na oficjalnej prezentacji zgromadzili się sportowcy, twórcy internetowi, przedstawiciele mediów i kibice. Całość płynnie przeszła w wieczorne świętowanie, łącząc świat Formuły 1 z nocnym życiem i wyjątkową kulturą Miami.

VCARB 03 debiutuje w niestandardowych barwach Miami © Chris Tedesco DJ Khaled uwielbia letnie, słoneczne żółte barwy VCARB na GP Miami © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

Miami zajmuje szczególne miejsce w historii Racing Bulls – to właśnie tam w 2024 roku zespół zaprezentował swoje pierwsze, wyjątkowe malowanie. W ubiegłym roku również przygotował specjalne barwy na cały weekend wyścigowy.

Peter Bayer, CEO VCARB, podkreśla: "Miami stało się dla Visa Cash App Racing Bulls wyjątkowym miejscem do pokazania, kim jesteśmy jako zespół. Przez ostatnie dwa lata wykorzystywaliśmy ten wyścig, by zaprezentować coś odważnego i niepowtarzalnego – a najnowsze malowanie nie jest wyjątkiem. Barwy inspirowane Red Bull Summer Edition wnoszą żywą energię, która dobrze oddaje nasz charakter: jesteśmy kreatywni i nie boimy się przesuwać granic. Cieszymy się, że możemy dodać skrzydeł nowemu sezonowemu smakowi i pokazać ten wyróżniający się projekt na torze już w ten weekend".

VCARB 03 wystąpi w specjalnym malowaniu Miami przez cały weekend wyścigowy na Miami International Autodrome, począwszy od sesji ttreningowych 1 maja 2026 roku. Poza torem projekt będzie obecny także w mieście, m.in. podczas aktywacji dla kibiców związanych z Grand Prix Miami.