F1 technicznie: Przyczyny awarii bolidu Maxa Verstappena w GP Australii

Z każdym kolejnym kilometrem wzrastała temperatura w prawym tylnym hamulcu jego

, co wreszcie zmusiło go najpierw do zwolnienia i przepuszczenia rywali, a następnie do zjazdu do alei serwisowej. Jego występ w GP Australii podsumowała efektowna eksplozja na wjeździe do pit lane, w wyniku której od koła oderwały się fragmenty nakładki osłaniającej felgę. Natychmiast po ugaszeniu pożaru przystąpiono do analizowania przyczyn awarii. Początkowo wydawało się, że coś mogło dostać się do wlotu powietrza do hamulca i spowodować jego przegranie, jednak wkrótce okazało się, że winne było zupełnie coś innego.