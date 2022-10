GP Japonii Formuły 1 – wszystko o Suzuka International Racing Course

). Czyni ją to nie tylko jeszcze trudniejszą, ale też sprawia, że oglądając organizowane tu wyścigi, można na chwilę odbyć sentymentalną podróż do dawnych czasów, kiedy kierowca musiał walczyć z samochodem, a otoczenie w postaci żwiru i trawy niekoniecznie mu w tym pomagało.

, co bezpośrednio przełożyło się na jego kształt. Aby można było sprawdzać na nim pojazdy w reprezentatywnych warunkach, musiał posiadać wszystkie rodzaje zakrętów, a więc wolne i szybkie, ciasne i łagodne oraz trudne i łatwe. Musiał także mieć względnie długą sekcję, którą można by pokonać z pedałem gazu wciśniętym w podłogę. Efektem prac projektowych była oryginalna, niecodzienna pętla w kształcie ósemki z kilkoma "eskami", podjazdami pod górę, zjazdami w dół czy zdradliwymi łukami. W przeciwieństwie do tworzonych lub remontowanych współcześnie torów Suzuka nie posiada wielkich asfaltowych poboczy (porównajmy to choćby z francuskim

, późniejszy współpracownik Red Bulla i współwłaściciel Toro Rosso. Od tamtej pory omawiany obiekt miał dwie dwuletnie przerwy od F1: w latach 2007 i 2008 zastąpił go tor Fuji, natomiast w latach 2020 i 2021 GP Japonii odwoływano z powodu pandemii COVID-19. Z uwagi na swoje umiejscowienie w kalendarzu pod koniec sezonu Suzuka bywała areną, na której rozstrzygały się losu mistrzostwa świata. Miało to miejsce jedenastokrotnie, m.in. w czasach wielkiej rywalizacji Ayrtona Senny z Alainem Prostem czy Michaela Schumachera z kolejnymi przeciwnikami jak Damon Hill, Mika Hakkinen czy Kimi Raikkonen. Jako ostatni czempionat na tym obiekcie przypieczętował Sebastian Vettel w 2011 r., jednak ówczesny reprezentant Red Bulla jeździł wtedy we własnej lidze i nikomu nie pozwolił nawet marzyć o walce o koronę.

Omawiany tor to także miejsce ostatniego dotychczas - i oby na zawsze - śmiertelnego wypadku w F1. Podczas deszczowego GP Japonii 2014 Jules Bianchi wypadł z toru na mokrej nawierzchni. Przód jego bolidu wślizgnął się pod dźwig ściągający z pobocza auto Adriana Sutila, a Francuz uderzył głową w tył ciężkiej maszyny. Doznał rozlanego aksonalnego uszkodzenia mózgu, w wyniku którego zmarł po kilku miesiącach, nie odzyskawszy przytomności. Jego wypadek wpłynął na podejście do bezpieczeństwa w Formule 1. Dzięki wyciągniętym wtedy wnioskom od 2018 r. bolidy wyposażone są w pałąk Halo, który uratował już życie kilku kierowcom.

