Najgroźniejsze wypadki bez ofiar w Formule 1

Wydarzenia tragicznego

znane są chyba każdemu fanowi F1. Ayrton Senna i Roland Ratzenberger stracili życie w wypadkach odpowiednio w niedzielnym wyścigu i sobotnich kwalifikacjach. Wcześniej jednak, podczas piątkowego treningu, wyjątkowo dużo szczęścia miał Rubens Barrichello. Brazylijczyk wypadł z trasy i został podbity na krawężniku, przez co ostatnie metry pokonywał już w powietrzu. Rozpędzony samochód zawadził o barierę z opon, po czym uderzył niczym pocisk w siatkę rozpiętą pomiędzy torem a trybunami i odbił się od niej jak dziecięca zabawka. Zadaniem wspomnianej siatki była ochrona kibiców przed odłamkami z ewentualnych kraks, ale nie była ona projektowana do zatrzymania całego bolidu. Choć wielu inżynierów badało to zdarzenie, do dziś nikt nie wie, jakim cudem siatka zatrzymała samochód i uratowała widzów przed bezpośrednim uderzeniem. Prowadzący go Rubens Barrichello nie odniósł przy tym praktycznie żadnych obrażeń. Jedynym – choć bardzo poważnym – problemem było to, że w momencie wypadku połknął on własny język, co niechybnie doprowadziłoby go do uduszenia się. Życie zawdzięcza więc tylko błyskawicznej interwencji lekarza, który wyciągnął mu język z gardła. W tamtych czasach powszechne były urazy głowy i szyi, wynikające z braku np. systemu HANS, którym jednak Barrichello nie uległ – dlatego właśnie znalazł on miejsce w niniejszym zestawieniu.