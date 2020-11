Zaskakujące rozstrzygnięcia w wyścigu F1 na Imoli

Ogromny pech Maxa Verstappena

. W kwalifikacjach Holender był trzeci, jednak udanie wystartował do wyścigu i awansował na miejsce numer dwa. Potem po pierwszej serii pit-stopów spadł co prawda na lokatę numer trzy, ale w drugiej fazie wyścigu w końcu wykorzystał problemy Bottasa i wyprzedził Fina. Kiedy kierowca Red Bull Racing jechał po drugie miejsce, w jego bolidzie doszło do awarii – wybuchła prawa tylna opona, #33 stracił panowanie nad bolidem i wylądował w żwirze. Niestety to był koniec jazdy dla Holendra.

Punkty George'a Russella były tak blisko!

Udana taktyka ekipy Hamiltona daje mu zwycięstwo