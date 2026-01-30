F1: Złote Usta sezonu 2025

01 Złote myśli Ferrari

Cytat roku w F1 padł już w pierwszym wyścigu sezonu 2025. Podczas GP Australii Charles Leclerc skarżył się inżynierowi na mokry kokpit.

– Mam jakiś wyciek w kokpicie. Zalewa mnie woda – meldował kierowca.

– To musi być woda – odpowiedział inżynier.

– Dodajmy to do złotych myśli – odparł sfrustrowany zawodnik.

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

Kilka weekendów później znów byliśmy świadkami wymiany zdań między kierowcą czerwonego bolidu a jego inżynierem. Tym razem w głównej roli wystąpił Lewis Hamilton. Brytyjczyk dostał polecenie przepuszczenia swojego kolegi, które posłusznie wykonał.

– Sainz się do ciebie zbliża. Jest 1,4 sekundy z tyłu – usłyszał Hamilton zaraz po oddaniu pozycji Leclerkowi.

– Chcecie, żebym jego też przepuścił? – zapytał sarkastycznie Brytyjczyk.

Pojedynek Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona w Meksyku © Getty Images/Red Bull Content Pool

Innym razem Hamilton wdał się ze swoim inżynierem wyścigowym w dyskusję dotyczącą tego, jak prowadzić bolid.

– Ciężko mi się steruje tym autem – żalił się kierowca.

– Użyj K1, kiedy będziesz blisko – usłyszał w odpowiedzi.

– Zostaw to mnie – poprosił inżyniera.

– K1 jest dostępne – przypomniał mu inżynier.

– Tak, wiem, zostaw to mnie.

Później do problemów ze sterownością dołączyły problemy z systemem DRS.

– Sugeruję najpierw wrzucić wyższy bieg, a potem otwierać DRS – radził inżynier.

– Odpuść, proszę, odpuść. Ziom, uczę się tego auta na bieżąco w czasie jazdy. Po prostu zostaw to mnie, poradzę sobie, DRS to nie problem - prosił Hamilton.

02 Kierowca, który wiedział za dużo

Fernando Alonso i Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Inżynierowie wyścigowi starają się prowadzić swoich kierowców i podpowiadać im przez cały czas. Zdarza się jednak, że próbują przekazać zawodnikom więcej informacji niż ci w danym momencie potrzebują. Tak było w przypadku Fernando Alonso.

– 34 okrążenia do końca – usłyszał Hiszpan podczas GP Singapuru.

– Jeśli będziesz do mnie gadał na każdym okrążeniu, to wyłączę radio – odpowiedział, wyraźnie zdenerwowany.

Alonso był też niezadowolony po wolnym pit-stopie i utknięciu pomiędzy innymi autami w wyniku nietrafionych podpowiedzi od zespołu.

– Najgorszy samochód w historii i najgorsze przygotowanie na tłok w historii. Następne okrążenie wyjazdowe pojadę po swojemu – odgrażał się Hiszpan.

03 Nie ma półśrodków

Max Verstappen w sezonie 2025 był bardzo bliski zdobycia piątego z rzędu mistrzowskiego tytułu. W ostatecznym rozrachunku zabrakło mu 2 punktów. Po GP Abu Zabi jeden z dziennikarzy zapytał go, co sądzi o tej sytuacji.

– Nie ma dla mnie znaczenia czy to 1 punkt, czy 20 – wyjaśniał Holender.

– Jak nie wygrywasz, to nie wygrywasz – podsumował dziennikarz.

– Dokładnie. Albo jesteś w ciąży, albo nie. Nie da się być w połowie w ciąży – zakończył Max.

1 min Krótka historia Red Bull Racing Zobacz w ekspresowym tempie, jak powstał team Red Bull Racing i jego historię w F1 do 2012 roku.

Nieco wcześniej, bo podczas GP Sao Paulo, Holender otrzymał niewłaściwe ustawienia na kwalifikacje, przez co do wyścigu startował z odległej pozycji. Dzięki odważnej strategii i bardzo szybkiej jeździe zdołał się przebić do przodu, a gdyby poszło mu lepiej w kwalifikacjach, z takim tempem mógłby walczyć o zwycięstwo.

– Mogę jedynie przeprosić za wczoraj. To była jazda godna zwycięstwa – chwalił swojego kierowcę Gianpiero Lambiase, jego inżynier wyścigowy.

– Jest w porządku. To był dla nas dobry wyścig. Przynajmniej próbowaliśmy coś wywalczyć, a nie siedzieliśmy z założonymi rękami zadowoleni z 2. czy 3. miejsca. Próbowaliśmy wielu rzeczy i dziękuję wam za to, że one zadziałały – odpowiedział Verstappen.

Gianpiero Lambiase i Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Bezpardonowa walka

Podczas wyścigów Formuły 1 kierowcy ścierają się ze sobą, niekiedy naprawdę ostro. Zdarza się, że przekraczają przepisy, za co mogą otrzymać kary. Czasem obaj rywale mają jednak różną optykę na daną sytuację i nie zawsze pokrywa się ona ze zdaniem sędziów. Gabrielowi Bortoleto szczególnie w pamięć zapadnie walka z Andreą Kimim Antonellim. Kierowca Mercedesa zbyt optymistycznie próbował wyprzedzić zawodnika Saubera podczas GP Monako, przez co ten zawadził o ścianę z opon.

– Czy on dostał karę za to, co zrobił? – pytał Brazylijczyk.

– Nie, nie dostał – odparł inżynier.

– W porządku. Wobec tego następnym razem to ja wsadzę go na ścianę – zapowiedział Bortoleto.

Gabriel Bortoleto i mistrz świata Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kierowcy Formuły 1 to ludzie. Doskonale wytrenowani, o nieprzeciętnym talencie, ale wciąż ludzie – z emocjami, uczuciami i własnym zdaniem. Możemy być pewni, że w nadchodzącym sezonie 2026 uraczą nas jeszcze wieloma cytatami, które przejdą do historii.