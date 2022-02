Rewolucja w F1: Jakie zmiany techniczne w bolidach zobaczymy w sezonie 2022

Jedną z największych bolączek współczesnej Formuły 1 jest niemożność jazdy za rywalem w małej odległości, a zatem podjęcia z nim walki. Najwięcej manewrów wyprzedzania to po prostu mijanie przeciwnika na prostej, zwykle w strefie DRS. Zawodnikom nie opłaca się atakować w zakrętach, bo po pierwsze jest to ryzykowne, a po drugie i tak w najbliższej strefie DRS przeciwnik będzie mógł odzyskać pozycję. Widząc konieczność rozwiązania tych problemów, władze F1 zdecydowały się na ograniczenie roli aerodynamiki w samochodach na rzecz podniesienia widowiskowości zawodów. Jednocześnie silniki pozostaną te same, co w ubiegłym roku. Wprowadzone będzie jednak nowe paliwo, co przełoży się na konieczność pewnych przeróbek części spalinowej zwanej ICE i potencjalnie może wpłynąć na układ sił, jednak nie powinno go wywrócić do góry nogami. Mogą to jednak zrobić zmiany w aerodynamice. Nadchodzące miesiące pokażą, czy królowa sportów motorowych rzeczywiście zyska ciekawsze oblicze.