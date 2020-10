O rowerowej kreatywności słów kilka - Fabio Wibmer

Jak zostać najbardziej kreatywnym riderem wszech czasów? Cóż, według Fabio Wibmera - rowerowego mistrza technik wszelakich, trzeba po prostu patrzeć na świat z niestandardowej perspektywy, a problemy traktować jak wyzwania, a nie blokady na drodze do sukcesu. "Jestem szczęściarzem, bo myślę inaczej niż wszyscy, ale uważam, że każdy może się tego nauczyć!" - wyjaśnił Austriak.

Skąd jednak bierze się jego kreatywność. Gdzie rider znajduje te niesamowite pomysły i jak zamienia je w rzeczywistość?

Kreatywność = autentyczność

Już od dziecka Fabio chciał wszystko robić po swojemu. Swoją sportową karierę rozpoczął od wyścigów motocrossowych, ale gdy zobaczył pierwsze filmy Dannyego MacAskilla , zrozumiał, że to właśnie rower da mu możliwość na realizacje swojej nietypowej wizji.

"To właśnie kreatywne myślenie sprawiło, że moja kariera tak szybko nabrała rozpędu. Bycie unikatowym i robienie rzeczy inaczej niż inni - to klucz do sukcesu. Jeśli jesteś inny, jeśli robisz coś ciekawego, coś z czego jesteś dumny i jest to dla Ciebie autentyczne, to prędzej czy później ludzie się Tobą zainteresują. To zawsze bardzo mnie nakręcało!"

Fabio zawsze ma otwarte oczy i głowę

Austriacki rider uwielbia współpracować ze swoją ekipą produkcyjną. Dodatkowo zawsze i wszędzie szuka nowych pomysłów i inspiracji, które z czasem przeradzają się w niesamowite projekty filmowe.

"Zwracaj uwagę na osoby, które robią podobne rzeczy. Co robią dobrze? Co można poprawić? Później zmień otoczenie i skup się na czymś zupełnie innym co może Cię zainspirować. Ja na przykład, gdy jadę autostradą zastanawiam się, jakby to było przeskoczyć z jednej ciężarówki na drugą ciężarówkę. Jeśli będziesz szukać inspiracji w różnych miejscach, prędzej czy później znajdziesz swoją drogę i swoje "Ja".

Praca i upór to klucz do sukcesu

Jeśli oglądając filmy Fabia myślisz "Ciekawe za którą próbą się udało..." to mamy dla Ciebie odpowiedź. Niektóre, najbardziej skomplikowane sztuczki, jak np. "strzał" do kosza przy pomocy tylnego koła udało się zrealizować po siedmiuset próbach!

"Upór w dążeniu do celu jest bardzo ważny. Nienawidzę ponosić porażek, nienawidzę się poddawać! Trzeba próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Następnie wyciągać wnioski, analizować i próbować raz jeszcze! Gdy czegoś się boisz, lub pracujesz nad czymś bardzo długo i w końcu uda Ci się dopiąć swego... Nie ma lepszego uczucia!"

Limity i ograniczenia? Są tylko w Twojej głowie!

Pomysł na projekt home office pojawił się w głowie Fabia gdy nudził się na kwarantannie.

"Czasem najlepsze pomysły pojawiają się właśnie dzięki limitom. Gdy dostęp do normalności jest ograniczony, po prostu musisz stać się bardziej kreatywny. Mój "plac zabaw" to zazwyczaj góry i ulice dużych miast, ale dlaczego nie miałbym stworzyć nowej miejscówki we własnym domu? Szukanie rozwiązań, a nie problemów - to przepis na sukces!"

Pasja to ważny element gry

Kreatywne podejście i prawdziwe oddanie wyjątkowej pasji sprawiło, że nastoletni chłopak z niewielkiego miasta stał się rowerową gwiazdą o światowym formacje. Jego wszechstronność i umiejętność radzenia sobie z problemami sprawia, że jest idealnym "wykładowcom" szkolącym przyszłe pokolenia wynalazców w ramach projektu Red Bull Basement .