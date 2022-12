Gdzie by tu zacząć... Właściwie, to chciałem wrócić po kontuzji z nieco mniejszym projektem, ale gdy w końcu złapałem za rower stwierdziłem, że muszę iść na całość. Skoki z helikoptera, klifu, jachty, szybkie samochody - chciałem wycisnąć z tego totalne maksimum. Film urósł do gigantycznych rozmiarów, a sam montaż i wizja artystyczna też zmieniły się z biegiem czasu. Bardzo zależało nam na tym, by widz rzeczywiście mógł poczuć, że przeniósł się do wirtualnej rzeczywistości i stał się częścią akcji, która dzieje się w naszym filmie!