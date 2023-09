Strzelanki nie mają fabuły? Nic bardziej mylnego!

Gry z gatunku FPS czy Battle Royale kojarzą się graczom przede wszystkim z koniecznością sprawnego operowania myszką, szybkiej reakcji na pojawiających się rywali i dobrze nastawionego celownika.

Dużo rzadziej natomiast skupiamy się w nich na wątkach fabularnych. Te natomiast bywają naprawdę rozbudowane, czy to jeżeli chodzi o świat, w którym toczy się rozgrywka, czy poszczególne postacie. Zapraszamy na przegląd najciekawszych z nich.

Valorant

Valorant © Riot Games

Kingdom Corporation to największa korporacja, która powstała dzięki odkryciu materiału związanego z czarną materią, wydobywanego w kopalniach – radianitu. Okazał się on źródłem niewyobrażalnej energii. Z założenia był też bezpieczny i pozwolił zasilić prawie całą Ziemię.

Co to jednak ma wspólnego z naszymi Agentami i klonami? Energia wymknęła się spod kontroli, tworząc First Light – uwolnienie energii, które stworzyło rozbłysk. Niosło to za sobą poważne konsekwencje, przez które niektórzy ludzie zostali napromieniowani i w niewiadomy sposób zyskali supermoce. Tak powstał VALORANT, ekipa ludzi i napromieniowanych – Radiantów, którzy dostali zadanie by pilnować radianitu i kontrolować cele w jakich miał zostać wykorzystany.

To w tym momencie w fabule dowiadujemy się o istnieniu drugiej Ziemi, która jest niemal bliźniacza, ukazująca alternatywną rzeczywistość, w której radianit przyniósł jedynie zniszczenie. Właśnie stąd pochodzą klony Agentów dostępnych w grze, z którymi musimy się zmierzyć. W grze z czasem pojawiają się nowe wątki i postaci, które wnoszą do rozgrywki powiew świeżości i swoje historie. Jest też zastosowany zabieg, o którym była wcześniej mowa. Zwykle bowiem normalnym było, że podczas rozgrywki walczyliśmy przeciwko tym samym postaciom wybranym przez drużynę przeciwną. Twórcy Valoranta zrobili małą rewolucję, wyjaśniając nam czemu tak jest – a powielone postaci zyskały wg fabuły miano „klonów”.

H1Z1

H1Z1 © Daybreak

Tytuł ten ewoluował z wersji survivalowego sandboxa, który dostał rozszerzenie PvP. Wychodząc naprzeciw potrzebom graczy, deweloper wydał wersję poświęconą gatunkowi battle royale.

Znajdziemy tu typowe elementy dla tego typu rozgrywki. Lądujemy na obszarze, poszukujemy broni i przedmiotów ułatwiających przetrwanie, a rozgrywka może być drużynowa lub solowa, polegająca na eliminacji pozostałych graczy.

To, czym się wyróżnia H1Z1 jest fabuła. Nie mamy tutaj ani potężnych mocy, ani fantastycznych światów. Gra przenosi nas do postapokaliptycznego świata, który pokochają miłośnicy klimatów zombie. Kilkanaście lat wystarczyło, by prawie cała populacja za sprawą tytułowego wirusa przemieniła się w krwiożercze zombie. Na terenach gdzie odbywa się rozgrywka walczymy z hordami nieumarłych, ale by przetrwać potrzebny nam dostęp do zasobów, o które należy stoczyć walkę z pozostałymi graczami.

Apex Legends

Apex Legends © Apex Legends

Być może część z was już wie, że akcja Apex Legends ma miejsce 20 lat po wydarzeniach z Titanfall 2. Wraz z każdym sezonem warstwa fabularna rozrasta się zagłębiając w przeszłość postaci i tworząc zupełnie nowe relacje między nimi.

Coś, co mogło przypaść do gustu wielu graczom w niedawnych sezonach to fakt, że ujawnione zostały relacje z przeszłości między kilkoma Legendami, a także przedstawione zostało rozwiązanie kilku zagadek (bez spoilerów), które zdawały się zapomniane przez twórców. Czym natomiast są same Igrzyska Apex?

Zakończyła się wojna między siłami IMC a Ruchem Oporu, jednak świat nie zmienił się z tą chwilą na lepsze, co najmocniej odczuwają mieszkańcy Odludzia. By walki nie wróciły na ulice, powstały Igrzyska Apex, przenoszące konflikty na odosobnione obszary, które wyglądem i lokacjami nawiązują do wydarzeń bieżących eventów. Z czasem główny wątek został przesłonięty indywidualnymi historiami Legend, ukazując ich motywy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Loba, chcąc pomścić śmierć ojca, poszukuje sposobu by dorwać Revenanta. Z kolei Maggie została zmuszona do uczestnictwa.

Wiele postaci posiada własne motywy, które niekiedy przesłaniają tworzące się więzi między uczestnikami, a które zauważalne są też w zmianach indywidualnych dialogów podczas walk.

Eternal Return

Eternal Return © Eternal Return

Eternal Return to gra zakrawająca o gatunek battle royale, tworząc miks z elementami MOBA. Zasada jest prosta – trafiacie na wyspę, na której należy wyeliminować pozostałych graczy.

Brzmi klasycznie, ale kryje się za tym unikatowa fabuła. Owa wyspa – Lumia, podzielona na różne obszary, przejęta jest przez organizację AGALIA, która prowadzi eksperymenty na ludziach, modyfikując ich by stworzyć elitarny odłam gatunku. By zataić badania, każdy z „obiektów” po eksperymencie ma wymazywaną pamięć.

Tytuł ten spodoba się szczególnie fanom serii Black Survival, pojawia się tam wiele znanych z niej postaci.

