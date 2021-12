Faker zdradza swoje sekrety treningowe

Koreańczyk jest bezapelacyjnie najbardziej utytułowanym i

w historii sceny. Wielką karierę rozpoczął w 2013 roku, a od tego czasu zdobył aż trzy tytuły mistrza świata i zgromadził na swoim koncie grube miliony dolarów. Ale Faker nie osiągnąłby tego wyłącznie dzięki swojemu talentowi. Tutaj chodzi też o jego filozofię, reżim treningowy i podejście do życia. Poprosiliśmy go więc o garść rad, by pomóc młodym, ambitnym graczom na drodze do ich własnego sukcesu - zwłaszcza w tych trudnych, pandemicznych czasach!