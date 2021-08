10 rzeczy, których nie wiedziałeś o Fakerze

- jeśli nie słyszałeś o tym zawodniku, to prawdopodobnie żyłeś w jaskini przez ostatnich kilka lat. Społeczność League of Legends nie ma wątpliwości, że to najjaśniejsza gwiazda całej sceny. Od początku swojej kariery, od 2013 roku, zachwyca swoich fanów (i rywali) swoimi niesamowitymi umiejętnościami i wynikami.

, na mocy którego ma pozostać w zespole do co najmniej 2023 roku. Co więcej, stał się wtedy też częściowym właścicielem T1 Entertainment & Sports, spółki zarządzającej drużyną. Koreańczyk ogłosił też, że po zakończeniu kariery gracza (kiedykolwiek by to miało nastąpić), planuje kontynuować pracę w esporcie, ale już jako manager.